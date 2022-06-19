محمد الحلو يكشف آخر تطورات حالته الصحية: أستعد لإجراء الجراحة خلال ساعات

كشف الفنان محمد الحلو عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد وعكة صحية ألمت به، انتقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، إذ ذكر أنه كان يُعاني من إصابة في الفقرة الرابعة والخامسة في العمود الفقري، وكان ملتزمًا بإجراء علاج طبيعي، «لحد ما دخلت مرحلة السكر التراكمي بعد إجراء التحاليل، وشهدت بعض المضاعفات زي تورم القدمين»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على شاشة «أون».

حالته الصحية تستدعي تدخلا جراحيا في صباح الغد

وأضاف «الحلو»، أن أحد أصدقائه يعمل طبيبا، طلب منه إجراء تحاليل وأشعة على الشرايين حتى «اكتشف اللعنة»، موضحًا أنه الآن في مستشفى عين شمس التخصصي ويجري الفحوصات اللازمة للوقوف على حالته الصحية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حالته الصحية تستدعي تدخلًا جراحيًا في صباح الغد، «بكرة الصبح هعمل عملية، ودلوقتي أخدوا مني عينات، وسيجرون أشعة بالصبغة وسأبدأ الصيام لعدة ساعات قبل إجراء العملية لتركيب دعامات في الساق بأكملها».

الحلو: مش قادر أغني.. بأخذ أدوية كتير وبغني مع الملائكة

وطالب الفنان محمد الحلو محبيه الدعوات له بالشفاء العاجل، «ربنا يكرمني بدعواتكم يا رب كلكم»، فيما مازحته الإعلامية لميس الحديدي، «هل تغني في المستشفى؟»، فرد ضاحكًا: «لا خلاص مش قادر، باخد أدوية كتير وبغني مع الملائكة»، متمنيًا من الله أن يرزقه الصحة ودوام العافية، وأن يتم شفاءه في أقرب وقت.