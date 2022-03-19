إعلان حركة المحليات الجديدة خلال أيام.. تشمل 130 قيادة بالمحافظات

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعلن خلال أيام قليلة الحركة السنوية للمحليات، والتي تتضمن 130 قيادة محلية، بجميع محافظات الجمهورية في وظائف سكرتيري العموم، وسكرتير عموم المساعدين، ورؤساء المدن والأحياء والمراكز والتي تتضمن أيضًا أسماء القيادات المحلية، الذين تم اختيارهم في المسابقة الماضية للوزارة لاختيار 62 قيادة في وظيفة رؤساء المراكز والمدن، والأحياء بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، كما تتضمن نقل عدد من العاملين إلي دواوين عموم المحافظات.

وقال «شعراوي»، إن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات، لتكون قادرة على العطاء، والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إجراء اختبارات وظيفية لـ 980 شخصًا

وقال «شعراوي»، إن عدد الذين سيجرون مقابلات شخصية للوظائف الخالية في الوزارة لـ 980 من بين 1906 تقدموا على الموقع، وذلك بعد مراجعة وفحص ملفاتهم، تم استبعاد الذين لا تنطبق عليهم الشروط، والمستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة، وسيتم الانتهاء من المقابلات الشخصية قبل نهاية شهر مارس الجاري.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اللجنة العليا للقيادات بمقر الوزارة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 58 رئيس مركز ومدينة وحي.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المقابلات الشخصية، تتم للمتقدمين، عقب الاختبارات والامتحانات للمتقدمين منها اللغات، والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية، وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

مقترحات التطوير

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن اللجنة العليا للقيادات تعمل على مناقشة المتدمين لمقابلات الشخصية في خبراتهم، ومقترحتهم، في الخبرة التي يمتلكونها، إضافة إلى مقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، ومناقشاتهم فيما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم والتي تقدموا بها.

حركة المحليات

جدير بالذكر، أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي عن 58 وظيفية خالية في وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة.