البنك الأهلي: نجحنا في 450 ألف مشروع متناهي الصغر

قال طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المشروعات التي لا تزيد مبيعاتها عن 200 مليون جنيه، وكل الدول تهدف إلى تنمية هذه المشروعات، لأنها توفر قدرا كبيرا من فرص العمل، وتجذب رؤوس الأموال، موضحًا أن المشروعات الصغيرة غير الرسمية هي من ساعدت على تماسك الدولة خلال الثورة، ولذلك عملنا على إدخال المشروعات غير الرسمية في السوق الرسمي لزيادة إيرادات الدولة بصفة عامة، وزيادة موارد المشروع، لأنه سيعمل بعد دخوله السوق الرسمي بشكل ممنهج.

توفير حزمة من التمويل في شكل خدمات مالية أو غير مالية للمشروعات الصغيرة

وأضاف «حسن»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يُقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن البنك الأهلي المصري عمل على توفير حزمة من التمويل في شكل خدمات مالية أو غير مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلاف العمل على توفير الدعم البشري والفني للبنك، لكي يستطيع التعامل مع هذه المشروعات، موضحًا أن البنك يوفر تمويل مباشر للمشروعات متناهية الصغر، أو من خلال توفير التمويل لمؤسسات التمويل المتخصصة في توفير المشروعات متناهية الصغر.

البنك قام بتمويل 450 ألف مشروع متناهي الصغر

وأوضح أن البنك قام بتمويل 450 ألف مشروع متناهي الصغر سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن البنك الأهلي المصري وفر تمويل للمشروعات متناهية الصغر لمؤسسات إعادة الإقراض مثل «تساهيل» بقيمة تصل لـ4.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات تقوم بإعادة الإقراض لمتناهي الصغر بعد حصولهم على القروش بشكل مميز، موضحًا أن المشروعات الصغيرة تم تمويلها بـ62 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي قام بإعداد 30 برنامجًا لتمويل المشروعات الصغيرة بنسبة وصلت لـ56 ألف عميل بتكلفة وصلت لـ9 مليارات جنيه في عام واحد.

البنك يوفر كافة الإمكانيات الفنية والبشرية لتحقيق المستهدف

وأردف رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي المصري يقوم بدراسة احتياجات أي مشروع من خلال دراسة واقعة في السوق، وبعد تقديم العميل المستندات الميسرة يتم تمويله بدون وجود ضمانات معقدة مثل الماضي، والعميل يحصل على التمويل اللازم خلال أسبوع واحد فقط، كما أن البنك الأهلي المصري دائمًا يحقق المستهدف بنسبة تصل لـ120%، مشيرًا إلى أن البنك يوفر كافة الإمكانيات الفنية والبشرية لتحقيق المستهدف، كما أن البنك الأهلي المصري سيقوم بإعداد مركز امتياز لتدريب الزملاء على المعرفة الفنية للصناعات التي سيقوم البنوك بتمويلها، وهذا من شأنه أن يوفر التمويل بصورة أيسر وأسهل، خلاف أنه يساعد الزملاء على دراسة التمويل بشكل أيسر.