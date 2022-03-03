حلمي بكر يرد على سخرية محمد عطية منه: «ادعي لي أخف.. مش قادر أتحرك»

فاجئ الفنان محمد عطية متابعيه بالسخرية من الموسيقار الكبير حلمي بكر، في منشور خصصه عن نجاح مطرب الراب «ويجز»، بعد طرحه لأغنيته الجديدة «البخت»، والتي لاقت نجاحاً كبيراً بين صفوف الشباب.

وكتب «عطية» عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، قائلا: «جيل التمانينيات وبداية التسعينيات بيتعامل مع ويجز بتحليل فنى لزمن انتهى وبيخلص فعلياً، وفي آخر أيامه، انتبهوا عشان انتوا بتتحولوا لحلمي بكر من غير ما تحسوا، الواد موهوب بشكل جيله وألفاظه، إحنا مش جيله، إحنا كبرنا، كبرنا، وكبيرنا بينزل على ركبته».

من جانبه، قال حلمي بكر لـ«الوطن»، في تعليقه على منشور محمد عطية وسخريته منه: «شكرا يا أستاذ محمد عطية، ربنا يخليك، بدلا من أن تسخر منى ادعي لي أقوم بالسلامة».

وكشف حلمي بكر عن تعرضه لأزمة صحية تعيق حركته عل نحو كبير، وقال: «أنا قاعد على السرير مبتحركش».

تفاصيل أغنية البخت لـ«ويجز»

يذكر أن أغنية ويجز الجديدة «البخت»، حققت ما يقرب من 9 ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يويتوب»، واحتلت المركز الأول فى قائمة الأكثر مشاهدة، خاصة بين الشباب، عبر الموقع.

تعاون ويجز مع أحمد مكي في «أقوى ميكس»

وتعاون ويجز مع الفنان أحمد مكي في أغنية بعنوان «أقوى ميكس»، والتي شهدت عودة الأخير للغناء بعد فترة من الغياب، وهي من كلمات أحمد مكي وويجز، ومن ألحان كل من ديزل، وعيسى، وعسود، ونوڤو، وخالد نبيل.

يذكر أن ويجز خاض تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل «بيمبو» الذي عُرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وشاركه البطولة كل من أحمد مالك، وهدى المفتي، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى كوكبة من النجوم، والعمل من إخراج عمرو سلامة.