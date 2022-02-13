حلمي بكر مهاجما «باي باي ثانوية»: «مبسمعش الأغاني الرديئة دي»

أعرب الملحن حلمي بكر، عن استيائه من نوعية الأغاني التي يقدمها محمد رمضان، مهاجما الأغنية الأخيرة التي طرحها الفنان مؤخرا بعنوان «باي باي ثانوية».

وقال «بكر» لـ«الوطن»: «الأغاني الرديئة والزبالة دي مبسمعهاش، ولا أحب أسمعها، للأسف مبقاش عندنا أغاني، للأسف الغناء في انهيار بسبب النوعية دي».

محمد رمضان يطرح «باي باي ثانوية»

وطرح الفنان محمد رمضان مؤخرا أغنية «باي باي ثانوية»، وتصدر بها تريند موقع الفيديوهات «يوتيوب» في 12 دولة عربية بعد ساعات قليلة من عرضها، وهي «مصر واليمن والكويت والأردن والإمارات وليبيا والعراق ولبنان والسعودية والمغرب وتونس والجزائر».

وحرص رمضان على الاحتفال بنجاح الكليب مع جمهوره عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، حيث نشر برومو الكليب وعلق قائلا «باي باي ثانوية» يحتل تريند «يوتيوب ميوزك» في معظم الدول العربية.

ونشر رمضان برومو الكليب وعلق قائلًا: «كليب الثانوية بكرة على قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله نجاح».

كلمات أغنية «باي باي ثانوية»

كنت فاكرها سيجارة عادية.. لكن طلعت سيجارة محشية

ولاد الحرام عملوها تاني فيا.. وانا عندي بكره امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا.. ودماغي فجأة لفيت بيا

كان نفسي انجح في الثانوية.. امي ها تجبلي عربية لو جيبت 80%

بـ سيجارة منهم قضوا عليا.. خربوها ولاد المؤذية

أنا شايف أفلام هزلية.. حواليا شلة حرامية

أنا حواليا شلة حرامية.. عيال مش ميه ميه ولاد مؤذية

باي باي ثانوية.. أنا حواليا شلة حرامية .. مفيش عربية

أيوه فاتتني الامتحانات.. بالغلط دخلت مدرسة بنات

بنت جميلة بتـ رطم روسي.. خدتها اوريها رقم جلوسي

ويارتني ما شوفت الروسية.. قبل امتحان الثانوية

طلعت هي كمان مؤذية.. متفقة معاهم عليا

كان نفسي انجح في الثانوية.. أمي هتجيبلي عربية

أنا حواليا شلة حرامية.. مفيش عربية.

أغنية «باى باى ثانوية» كلمات إسلام شندي، ومن إخراج ياسر سامى، والكليب من تنفيذ شركة «شو ميديا برودكشن» ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان.