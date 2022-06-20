اليوم.. تشييع جنازة والد الفنان أحمد فتحي من مسجد الحصري بأكتوبر

تشيع ظهر اليوم جنازة والد الفنان أحمد فتحي، من مسجد الحصري بأكتوبر، والذي وافته المنية أمس.

وقرر الفنان أحمد فتحي إقامة عزاء والده الراحل غدًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حسبما أعلن عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وفاة والد الفنان أحمد فتحي

وأعلن الفنان أحمد فتحي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس، وعلق عليها: «وداعا والدي الحبيب».

أحمد فتحي وفيلم تسليم أهالي

ويشارك الفنان أحمد فتحي خلال موسم عيد الأضحي المقبل من خلال فيلم الجديد«تسليم أهالي» لهشام ماجد ودنيا سمير غانم.

وتدور أحداث الفيلم حول مطاردة الفنانة لوسي بطلة الفيلم، وبسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذي يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطرهما إلى الهروب من لوسي لكي يتزوجا وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدي.

فيلم «تسليم أهالي» من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد ولوسي وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

وتجمع هشام ماجد وأحمد فتحي صداقة قوية جدًا، وتعاونا معا مؤخرًا في فيلم «حامل اللقب» الذي حقق إقبالا جماهيريا ونجاحا كبيرا في دور العرض، كما تعاونا معا في أجزاء مسلسل اللعبة.