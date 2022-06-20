مصطفى درويش يتعاقد على مسلسل «ديفيليه» أمام وفاء عامر

أعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه بموقع تبادل التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعاقده على مسلسل «ديفيليه» أمام الفنانة وفاء عامر.

ونشر الفنان مصطفي درويش صورة له أثناء تعاقده وهو ما زال يتكئ على عكاز وعلق قائلا: «بسم الله مسلسل ديفيليه بطولة وفاء عامر ومصطفي درويش، إخراج معتز حسام تأليف أحمد أنور، محمود جمايكا انتاج اكسيليفون للإنتاج الفني العبد لله بيعمل بطولات بالعكاز الحمد لله رجلي بقيت أحسن ومًش محتاج عملية شكرا لدعواتكم».

تعرض مصطفى درويش لأزمة صحية

أعلن الفنان مصطفى درويش منتصف يونيو الحالي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» إصابته بتهتك في عضلة السمانة.

وكشف مصطفى درويش في 12 يونيو عن تواجده في المستشفى دون الاعلان عن أي تفاصيل ولكنه علق: «الحمد لله أي حاجه بتيجي من عند ربنا ألف حمد وشكر لك يا رب.. أنا راضي بكل قضائك وثمن وبندفعه الحمدلله وبدعوات الناس كله بيعدي وربنا بيستر الحمد لله».

ونشر بعدها بساعات قليلة مصطفى درويش صورة له وهو يجلس علي كنبة بمنزله وبجواره عكاز وعلق عليها: «الحمد لله تهتك حاد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة الحمد لله».

آخر أعمال مصطفى درويش

وكانت آخر أعمال شارك فيها الفنان مصطفى درويش خلال السباق الرمضاني الماضي 2022 من خلال عملين دراميين الأول مسلسل suits أمام آسر ياسين وأحمد داوود وصبا مبارك وتارا عماد وريم مصطفى ومحمد شاهين وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

اما العمل الثاني فكان من خلال مسلسل راجعين يا هوي أمام خالد النبوي ونور ووفاء عامر وأنوشكا وهنا شيحا وأحمد بدير وسلمى أبو ضيف ونور خالد النبوي وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج محمد سلامة.