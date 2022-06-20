علي الحجار يروج لأغنية «بطلة حكايتي» الجديدة

روج الفنان علي الحجار عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأغنيتة الجديدة «بطلة حكايتي» المقرر طرحها خلال أيام.

ونشر علي الحجار البرومو الدعائي للأغنية، وعلق عليه: «الأغنية كاملة قريبا».

ويقلو برومو الأغنية: «لأنك بدايتي وحبك هدايتي بشوفك مرايتي وصوتي وغناه يا بطلة حكايتي.. يا بطلة حكايتي.. وسر الحياة».

حفل علي الحجار في المنارة

ويستعد الفنان علي الحجار لإقامة حفل غنائي ضخم الشهر المقبل بمركز المنارة، والذي روج له علي الحجار منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر الحجار فيديو قال خلاله : «اتعودت في كل حفلة أبعت النوتة الموسيقية للفرقة ببرنامج الحفل؛ الأغاني التي نقوم باختيارها من أجل مذاكرتها جيدا، وغالبا برسل إليهم قبل الحفل بـ10 أيام، أوركسترا كبير ويجب أن يكون هناك وقت كافي لكتابة النوت الموسيقية».

الحجار يشارك جمهوره اختيار أغاني حفل المنارة

وطلب علي الحجار من جمهوره خلال الفيديو مشاركته في اختيار أغاني الحفل قائلا: «فقولت هذه المرة لازم تشاركوني باختياراتكم، اللي نفسه في أي أغنية يبعتها على الصفحة وسأرسلها للفرقة لكتابة النوتة الموسيقية ونجري عليها بروفات إن شاء الله هنتظركم في الحفلة يوم السبت 2 يوليو المقبل على مسرح المنارة».