«ضحكة حبيبي» لـ عاصي الحلاني تحقق 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية النجم اللبناني عاصي الحلاني 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب الجديدة ضحكة حبيبي التي طرحها منذ أسبوعين، عبر المنصات الإلكترونية.

أغنية ضحكة حبيبي من كلمات عبير أبو اسماعيل

أغنية ضحكة حبيبي من كلمات عبير أبو إسماعيل والحان سليم سلامة وتوزيع هادي كريم وميكس وماستر مصطفى عبد الرضا وسليم سلامة

أغنية ضحكة حبيبي

ضحكة حبيبي بالدني

مين قال اني بزعلو

يا ضحكة غللي واسكني

لا تتركي الوج الحلو

لو مرة قلبي زعلك

ضل ابتسم

ما ابخلك

خلي الزعل فيي انا

والضحكة يا عمري الك

يا عيون ملياني حكي

بكل الدني ما بدلن

عيونك ما خلقو للبكي

خيرني مين مزعلن

لو مرة قلبي زعلك

ضل ابتسم

ما ابخلك

خلي الزعل فيي انا

والضحكة يا عمري الك

عاصي الحلاني يشدو فى الصيف ببيروت

عاصي الحلاني كان قد نفى مؤخرا الأخبار التي انتشرت حول عدم غنائه فى بيروت فى صيف هذا العام قائلا في بيان كان نصه كالتالي: «للتوضيح الخبر غير صحيح سيحيي الفنان عاصي الحلاني أكثر من حفل غنائي في لبنان هذا الصيف، والمقرر منهم حفل في بيروت وحفل في الجنوب حرصا منا على دعم السياحة ولإعادة الفرح إلى لبنان، وسيجرى الإعلان عن أماكن الحفلات قريبا بإذن الله».