نانسي عجرم: الشتاء سبب تأجيل «بدي حدا حبو»

كشفت الفنانة نانسي عجرم عن أن سبب تأجيل عرض كليب أغنيتها الجديدة «بدي حدا حبو» الذي كان يفترض طرحه الشهر الماضي، هو الشتاء الشديد الذي ضرب بيروت أثناء التصوير مما أدى إلى تأجيل العمل.

نانسي عجرم تستعد لطرح كليب أغنية بدي حدا حبو

قالت نانسي فى مقابلة تلفزيونية «الأغنية كان من المقرر لها أن يتم تصويرها على مدار يومين، يوم داخلي وآخر خارجي، الداخلي تم تصويره، أما الخارجي حين ما جئنا للتصوير كانت الدنيا قد أمطرت بشدة مع ظروف الكهرباء فى لبنان فقد تأجل التصوير لأكثر من 3 اسابيع وعلى أثرها تقرر تأجيل العمل لوقت آخر»

أغنية «بدي حدا حبو» من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة كانت ضمن ألبومها الغنائي الأخير نانسي 10 الذى طرح العام الماضي.

الأغنية من ألبوم نانسي عجرم 10

من ناحية أخرى، بدأت نانسي عجرم فى التحضير لألبومها الجديد حيث إنها ستعمل على طرح أغنيات سنجل خلال الفترة المقبلة على أن تجمعهم سويا فى البوم يطرح مع العام المقبل

نانسي عجرم كانت قد أحيت حفلا غنائيا كبيرا فى المملكة الاردنية الهاشمية منذ أيام وحضره عدد جماهيري كبير وقدمت في الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياتها.

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم كان تتر «يوتيرن»، حيث قدمت أغنية «يا ساتر»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع موسيقي أحمد عادل، والمسلسل من بطولة ريهام حجاج