ريهام سعيد: «غريبة أوي.. فرحت أن حسن شاكوش راجع يغني»

أعربت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادتها لعودة حسن شاكوش للغناء رغم الخلاف بينهما.

وعلقت ريهام سعيد على عودة حسن شاكوش: «غريبه أوي أوي أنا فرحت أن حسن شاكوش راجع يغني، غالبا الطيبة وصلت لحد الهبل، ربنا يوفق الجميع و يهدينا جميعا».

أزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش

في نوفمبر الماضي نشبت أزمة كبيرة بين ريهام سعيد وحسن شاكوش وصلت إلى أروقة المحاكم حيث بدأت بظهور ريهام في أحد البرامج، بالهجوم على شاكوش، مؤكدة أنه رفض الغناء في منزلها بالساحل الشمالي، وطلب أموالًا كثيرة.

وظهر شاكوش خلال فيديو عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وشرح فيه ملابسات ما حدث، كما استعان بمقطع آخر لها وهي تشكره على الغناء في حفل خاص بها، كانت قد أقامته.

شاكوش يحصل على كارنية النقابة

وأعلن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش أمس استلامه كارنيه نقابة المهن الموسيقية بعد إيقافه فترة طويلة عن الغناء وإقامة الحفلات داخل مصر، وذلك من خلال نشر صورة له من داخل النقابة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقا عليها: «الحمد لله استلمت كارنيه النقابة.. جاهزين للشغل».