اختراق طوق أمني حول الفاتيكان.. واعتقال مخرج حاصل على جائزة الأوسكار

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا أمنية، أبرزها اقتحام سيارة طوقا أمنيا للشرطة في «الفاتيكان»، فيما اعتقلت السلطات الإيطالية، مخرج سينمائي، حائز على الأوسكار، يدعى «بول هاجيس»، للتحقيق في مزاعم اعتدائه جنسياً على سيدة.

واقتحم شخص، بسيارته، أمس الأحد، طوقا أمنيا للشرطة بالقرب من ساحة القديس بطرس في «الفاتيكان»، ما اضطر الشرطة لإطلاق النار على سيارته لتوقيفها، وقالت تقارير إعلامية، إن قوات الأمن في الفاتيكان وُضعت في حالة تأهب قصوى لفترة وجيزة.

سائق السيارة «ألباني» له سوابق جنائية

من جانبها، أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إلى أن سائق السيارة، «ألباني»، الجنسية له سوابق جنائية، فيما أوضحت وسائل إعلام أن السائق كان تحت تأثير المخدرات.

من جانبها، أشارت صحيفة «إل ميساجيرو»، الإيطالية، إلى إطلاق إنذار بالإرهاب لفترة وجيزة في الفاتيكان بسبب الحادث، موضحة أن «الحرس السويسري» البابوي، أغلق مؤقتا بوابة الوصول إلى الفاتيكان عندما أُطلقت الرصاصة.

إطلاق رصاصة على إطار السيارة الهاربة

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية، إن السائق، يبلغ من العمر 39 عاما لم يتوقف عند نقطة تفتيش بالقرب من الساحة، ما أدى إلى مطاردة قصيرة للشرطة أطلق خلالها شرطي رصاصة على إطارات السيارة الهاربة، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على السائق، مستخدمةً مسدس الصعق الكهربائي.

وفي كوريا الجنوبية، عثرت السلطات الأمنية، على جثة محترقة لرجل في الستينيات من عمره، بالقرب من «نهر هان» في مدينة كيمبو الواقعة غربي عاصمة البلاد «سول».

وقال مسؤولو الشرطة، إنه لم تكن هناك علامات على وجود جريمة قتل، وسيتم إجراء تشريح للجثة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب»، الكورية الجنوبية.

اعتقال مخرج حائز على جائزة الأوسكار: اعتدى جنسيا على امرأة

واُعتقل المخرج السينمائي، الحائز على جائزة الأوسكار، بول هاجيس، 69 عاما، للتحقيق في مزاعم اعتدائه جنسياً على امرأة، جنوب إيطاليا.

وكان «هاجيس»، في إيطاليا لحضور مهرجان سينمائي يبدأ، غدا الثلاثاء في «أوستوني»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وحصل «هاجيس»، على جائزة الأوسكار عام 2006 عن أفضل سيناريو لفيلم «كراش»، وفي عام 2018، وجه القضاء الأمريكي للمخرج الكندي بول هاجيس، تهم الاعتداء الجنسي على 4 نساء، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجريدة» الكويتية.

والدة طفل تقاضي المدرسة والمدير بعد تجاهل معاناة ابنها من التنمر

وفي الولايات المتحدة، لجأت عائلة طفل أمريكي «15 عاما»، للقضاء إثر إقدامه على الانتحار في «شيكاغو»، الواقعة في «ولاية إلينوي»، وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية، في يناير الماضي، عقب تعرضه لتنمر شديد حول تطعيم «كورونا»، على مدار أشهر من زملائه، ما دفع الأسرة إلى ملاحقة مدرسته ومديرها قضائيا، مطالبة بتعويض قدره 100 مليون دولار.

وأوضحت روزلين، والدة الطفل نيت برونستاين، أن المدرسة والمدير تجاهلا معاناة ابنها لشهور، حيث كان يتعرض لتنمر لا رحمة فيه.

وفي العراق، أقدم رجل أمن على محاولة انتحار فاشلة بثها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في مدينة الكاظمية بالعاصمة «بغداد»، إلا أنه نجا من الموت المحقق بعدما انقطع حبل «المشنقة».

القبض على سعودي بحوزته 174 كيلو جراما من «القات المخدر» بمنطقة جازان

وفي السعودية، أعلنت السلطات الأمنية، القبض على مواطن بحوزته 174 كيلوجراما من «القات المخدر»، بمحافظة العارضة بمنطقة جازان الواقعة جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وفي الأردن، حذرت السلطات الأمنية من مخاطر «مخدر الكريستال»، المعروف باسم «الثلج»، للأضرار الكبيرة التي يسببها والتي قد تصل إلى الهلوسة والوفاة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ووصفت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية، «مخدر الكريستال» بالقاتل المحترف، محذرة من تجربة جرعة واحدة منه.

وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات، أن «الكريستال» من أخطر أنواع المخدرات في الوقت الحالي، لأنه يهاجم ويدمر جميع أجهزة جسم الإنسان، وعلى رأسها الخلايا العصبية.

وفي الكويت، أجلت محكمة الجنايات، في أولى جلساتها في قضية «يخت الخمور»، المملوك لأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المتهم بتهريب 700 زجاجة خمر، حتى 14 أغسطس المقبل للاطلاع.

تحذير إماراتي من رسائل تحمل شعارات جهات حكومية: النصب عبر العالم الرقمي

بدورها، حذرت وزارة الداخلية الإماراتية، من رسائل مشبوهة تحمل شعارات جهات حكومية أو شرطية، موضحة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن بعض المحتالين يحاولون بواسطة الشعارات النصب على ضحاياهم عبر العالم الرقمي.

وفي تركيا، قضت محكمة مختصة، بحبس أحمد تركان مومكوجلو أحد المشتبه بهم الأربعة في اغتيال عضو هيئة التدريس بـ«جامعة أنقرة»، البروفيسور نجيب حبلميتوجلو، في قضية عمرها 20 سنة.

وتضمنت قائمة المشتبه بهم، الرائد المتقاعد فكرت أكماك، والنقيب المتقاعد أحمد تركان مومكوجلو، والضابط المتقاعد كامل متين وميميش أيتكين.

وفي تونس، أعلنت وزارة الداخلية، انتشال قوات خفر السواحل جثتين متحللتين لمهاجرين بالقرب من الشاطئ بمحافظة صفاقس وسط شرق البلاد، لتصبح الحصيلة 12 جثة خلال الأيام الـ 3 الماضية.

من جانبها، رجحت مصادر أن تكون الجثث المتحللة لمركب مهاجرين غير شرعيين انطلق من سواحل ليبيا من مدينة زوارة وعلى متنه العشرات من مواطني دول إفريقية بغية الوصول إلى سواحل أوروبا.