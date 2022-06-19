كوارث حول العالم.. زلزال وأمطار غزيرة وانهيار مبنى وحريق في 4 دول

شهد عدد من الدول من بينها الإمارات العربية المتحدة و سلطنة عمان خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث بينها الزلزال الذي ضرب الأرجنتين، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا، فيما تمكت السلطات الإماراتية من السيطرة على حريق نشب في أحد المباني السكنية بـ المدينة الإنسانية.

هزة أرضية على عمق 118 كيلومترا

وضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، منطقة «مندوزا» بالأرجنتين، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن الهزة الأرضية وقعت كان على عمق 118 كيلومترا.

وأشار «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي» إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لقى رجل إطفاء مصرعه يدعى «شون ويليامسون»، يبلغ من العمر «51 عاما»، وتم نقل 5 آخرين إلى المستشفى في حالة مستقرة بعد انهيار مبنى خلال وقوع حريق في حي «فيرهيلي» بولاية «فيلادلفيا».

حريق في مطعم ومبنى سكني

واندلع الحريق حوالي الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي في مطعم ومبنى سكني، فيما انهار المبنى في الساعة 3:24 صباحا. وحوصر 4 من رجال الإطفاء ومفتش بإدارة التراخيص والتفتيش بالمدينة وقت الانهيار.

وقال النائب الأول لمفوض مكافحة الحرائق كريج مورفي في إفادة إعلامية، إن أحد رجال الإطفاء قفز من الطابق الثاني من الأنقاض.

السلطات الصينية ترسل أكثر من 100 شخص للمشاركة في عمليات الإنقاذ

وفي الصين، أكدت السلطات، وفاة 5 أشخاص بعد هطول أمطار غزيرة على جزء من منطقة قوانجشي ذاتية الحكم جنوبي البلاد، فيما أرسلت السلطات الصينية، فريق مكون من أكثر من 100 شخص من إدارة الطوارئ المحلية ومكافحة الحرائق والدوائر الصحية، للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

واجتاحت الأمطار الغزيرة محافظة رونجشوي ذاتية الحكم ومحافظة رونجآن، التابعتين لمدينة ليوتشو، فيما بلغ منسوب الأمطار 385.6 ملم في بعض المناطق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

السيطرة على حريق نشب في أحد المباني بمدينة «الإمارات الإنسانية».. ولا خسائر

وفي الإمارات، تمكنت قوات الدفاع المدني، من السيطرة على حريق نشب في أحد المباني السكنية بمدينة «الإمارات الإنسانية»، دون وقوع خسائر أو إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

من جانبها، ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن مدينة «الإمارات الإنسانية» تستضيف عائلات تم إجلاؤها من أفغانستان بصورة مؤقتة حتى يتم نقلها إلى دول ثالثة.

وفي سلطنة عمان، عثرت سفينة تجارية على شابين عمانيين في صحة جيدة، فقدا في البحر منذ 9 أيام، على إثر تعطل قاربهما الذي جرفه التيار إلى سواحل باكستان.

وأشارت سفارة سلطنة عمان في باكستان، إلى تنسيق مع «إسلام آباد» لتأمين عودة العُمانيين اللذين تم إنقاذهما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.