توافد طلاب الثانوية العامة 2022 على اللجان وسط عمليات تفتيش دقيقة

بدأ توافد طلاب الثانوية العامة 2022، على اللجان الامتحانية لأداء أولى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدي نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، داخل 2089 لجنة.

وباشر مسؤولو اللجان تفتيش طلاب الثانوية العامة أثناء دخولهم من البوابات للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية مع الطلاب، وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة.

عمليات التعليم تتابع وصول الاسئلة

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم تتابع منذ صباح اليوم وصول أوراق أسئلة للجان الامتحانية مع مسئولي غرفة العمليات بالمديريات التعليمية، نافيا ما يتردد بشأن تسريب الأسئلة، لافتا إلى تذليل أي معوقات تواجه وصول أوراق الأسئلة والبابل شيت.

عدم السماح بدخول أجهزة الكترونية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التشديد على عدم السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 بأي أجهزة إلكترونية «موبايل- سماعات»، واستخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب ثلاث مرات أثناء الدخول من البوابات وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على الديسكات وبعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.