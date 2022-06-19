تفاصيل نظام امتحانات الثانوية العامة 2022.. غدا امتحانات المواد غير المضافة

ساعات قليلة وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، ويبحث طلاب الصف الثالث الثانوي على مؤشر البحث جوجل، عن نظام امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي تبدأ غدا الاثنين، للمواد غير المضافة للمجموع بامتحان مادتي التربية الدينية والوطنية، والثلاثاء امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2022

ووفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة 2022، الأحد المقبل 26 يونيو، بامتحان مادة اللغة العربية، ورقيا بنظام البابل شيت، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة وسط اجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

التفاصيل الكاملة للثانوية العامة 2022

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة ونظام امتحانات الثانوية العامة 2022، وهي:

- 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية).

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقية بطريقة البابل شيت.

- عقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة.

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة اختيار من متعدد.

- تعتمد أسئلة الامتحانات على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وفقا لنظام التعليم الجديد.

- عدد لجان الثانوية العامة 2089 لجنة سيرعلى مستور الجمهورية.

- توزيع مجلدات مفاهيم للمواد الأساسية علي الطلاب مع بداية الامتحان.

- عدم السماح لطلاب الثانوية العامة بالكتابة علي كتيب المفاهيم.

- تسليم كتيب المفاهيم بعد الانتهاء من الامتحان مباشرة لاستخدامه في السنوات المقبلة.

- المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم.

- كتابة البيانات الخاصة بالطالب بالقلم الجاف.

- تسجيل كود الامتحان ونقله من البوكليت لورقة الإجابة (البابل شيت).

- تسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت) سليمة بعد الانتهاء من الامتحان.

- عدم السماح بالدخول بالتابلت أو بالكتاب المدرسي.

- استخدام العصا الإلكترونية وتفتيش الطلاب ثلاث مرات.