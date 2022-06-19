10 تعليمات مهمة للطلاب قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بساعات

ساعات قليلة تفصلنا عن عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والتى من المنتظر أن تبدأ صباح غد الاثنين، في المواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدي الامتحانات ما يقرب من 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين «العلمية والأدبية»، الامتحانات، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، على أن تبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع يوم 26 يونيو الجاري، وسط إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

إغلاق مواقع الغش تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة نجحت بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إغلاق العديد من صفحات ومواقع الغش الإلكتروني، لافتا إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد بدءا من غد الاثنين، وسط تنفيذ إجراءات مشددة، للوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب والقائمين على الامتحانات، موضحا أن جميع أسئلة الامتحانات ستكون اختيار من متعدد، وستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وستكون بعيدة تماما عن التعقيد.

وترصد «الوطن» تعليمات مهمة للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2022

1- يحظر على الطالب الكتابة في مجلد المفاهيم ويسلم مع ورقة الأسئلة وورقة الإجابة.

2- عدم التخلف عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022 التي حددتها وزارة التعليم.

3- مسموح للطلاب دخول لجان الثانوية العامة بأدوات القلم الجاف الأزرق والقلم الرصاص والأستيكة والمسطرة.

4- يحظر القيام بطبع أو نشر أو الترويج بأي وسيلة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها، لأن ذلك يؤدي لمعاقبة الطالب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كما أن الشروع في ذلك يؤدي إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

5- يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه، لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤدي، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد، كما أن حيازته وسيلة غش يؤدي لغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.

6- يحظر على الطالب اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 بعد اعتماد كتيب المفاهيم.

7- يحظر على الطلاب حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث أو أقلام سحرية.

8- يحظر على الطالب اصطحاب التابلت خاصة أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تعقد ورقيا بنظام البابل شيت.

9- يحظر على الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات حتى لو مغلق.

10- يحظر دخول الطلاب لجان الامتحانات دون ارتداء الكمامات الطبية بسبب كورونا.