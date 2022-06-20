انطلاق امتحان التفاضل والتكامل لطلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية

انطلق قبل قليل، امتحان مادة التفاضل والتكامل للقسم العلمي، ضمن امتحانات نهاية العام الجاري 2021-2022 للشهادة الثانوية الأزهرية، بحضور 46648 طالبًا.

ويبلغ عدد لجان الامتحانات هذا العام 605 لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقرب من 139 ألف طالبًا وطالبة في مختلِف الأقسام، إذ يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91392 طالبًا، وطلاب القسم العلمي 46648 طالبًا، و143 طالبًا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبًا في معاهد البعوث الإسلامية.

ويتابع الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية 2022، كما وجه بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وفقا لما صرح به الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وعن متابعة الامتحانات، أكد وكيل الأزهر أن هناك فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية، جرى تشكيلها لمتابعة الامتحانات في مختلف المحافظات، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.

وعن العملية التأمينية والاسعافات الأولية للطلاب بامتحانات الثانوية الأزهرية، أوضح وكيل الأزهر، أن هناك متابعة شديدة من قبل اللجان المشكلة، وستباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين.

تأمين الطلاب والمعلمين بالتنسيق مع وزارة الداخلية

وقال وكيل الأزهر، إن هناك تنسيقًا دائمًا مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية بشأن تأمين الطلاب والمعلمين، وسيارات توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خلال الامتحانات.