طلاب «الأدبي» في الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التاريخ بـ605 لجنة

انطلق قبل قليل، امتحان مادة التاريخ للقسم الأدبي، لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بامتحانات نهاية العام الجاري 2021-202.

وتجرى الامتحانات في عدد كبير من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، وتبلغ هذا العام 605 لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب 139 ألف طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91392 طالبا، وطلاب القسم العلمي 46648، و143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أكد أن الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالامتحانات، ووجه بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية

وأكد وكيل الأزهر أن هناك فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية تم تشكيلها لمتابعة الامتحانات في مختلِف المحافظات، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.

تنسيق مع الداخلية لتأمين الطلاب والمعلمين

وأشار إلى أن هناك متابعة شديدة، من قبل اللجان المشكلة، مؤكدا أنها ستباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين.

وحول العملية التأمينية للجان، أكد أن هناك وجود تنسيق دائم مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية بشأن تأمين الطلاب والمعلمين، وسيارات توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خلال الامتحانات.