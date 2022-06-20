بدء امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة 2022 ورقيا

بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة، أداء امتحان مادة التربية الدينية، إذ يؤدي ما يقرب من 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة، في الشعبتين العلمية والأدبية، الامتحانات ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لحماية الطلاب والعاملين من فيروس كورونا المستجد.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022

انطلق امتحان مادة التربية الدينية في الساعة التاسعة صباحا، ويستمر لمدة ساعة ونصف، وينتهي في الساعة العاشرة ونصف، فيما يبدأ امتحان التربية الوطنية الساعة الحادية عشرة، ويستمر لمدة ساعة ونصف.

وباشر مسؤولو اللجان الامتحانية، تفتيش طلاب الثانوية العامة أثناء دخولهم من البوابات، للتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

تفتيش الطلاب 3 مرات

طالبت وزارة التربية والتعليم، اللجان بتفتيش الطلاب ثلاث مرات أثناء الدخول من البوابات، وداخل لجان السير الفرعية، قبل توزيع الكراسات الامتحانية، مع التركيز على الديسكات، وبعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان، دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وشددت الوزارة، على عدم السماح بدخول أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب باللجان، أو إخفاء أي وسيلة غش، حتى لا يتعرض الطالب لأي مساءلة قانونية تمنعه من أداء الامتحانات، مؤكدة تطبيق أقصى عقوبة على الطلاب الغشاشين، وفقا لقانون مكافحة وإخلال الامتحانات.