أنباء عن تسريب امتحان الثانوية العامة 2022.. والتعليم تكشف الحقيقة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تردد حول تسريب امتحانات الثانوية العامة 2022، على صفحات الغش بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي سيؤديه الطلاب بعد قليل.

مصدر بالتعليم: لا صحة لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2022

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا صحة لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2022، الذي سيؤديه الطلاب بعد قليل، وما يجري تداوله على صفحات الغش ليس له أي صلة بالامتحان الذي سيؤديه طلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وأضاف المصدر، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والمسؤولة عن متابعة الامتحانات، رصدت جميع الأوراق المتداولة على صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من صحتها، مؤكداً أنه لا صحة نهائيا لهذا الأمر.

عمليات التعليم ترصد جميع الأوراق المتداولة على صفحات الغش

ونوها المصدر، إلى أن الغرفة سوف تتابع سير الامتحانات ورصد أي معوقات تواجه الطلاب، مع جميع المديريات التعليمية بجميع المحافظات، والتأكد من تطبيق إجراءات الوزارة الخاصة بالامتحانات داخل اللجان، والتأكيد على أنه لا يوجد أي تسريب لامتحانات الثانوية العامة 2022.

وأكد أنه جرى التشديد على جميع اللجان الامتحانية بتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات في يسر وسهولة والعمل على راحة الطلاب، وتذليل كل المعوقات وحلها بطريقة سريعة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة محظورات لطلاب الثانوية العامة، مشددة على عدم تصوير أو تداول أو الترويج للامتحانات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن الطالب يتحمل مسؤولية هذا الفعل بشكل كامل.

وأكدت الوزارة على الطلاب بالحفاظ على سرية الرقم السري والذي يتسلمه الطالب، وعدم نشره أو مشاركته مع زملائه، والتأكد من الإجابة على جميع الأسئلة.

وتعقد اليوم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، للشعبتين العلمية والأدبية، وفقاً للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل اللجان لمواجهة كورونا.