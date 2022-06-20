أحضان وصور «سلفي» قبل دخول الطالبات لجان الثانوية العامة بالغردقة

بدأت امتحانات الثانوية العامة في 13 لجنة بمدن محافظة البحر الأحمر، وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة، وتواجد أمني مكثف لتأمين محيط اللجان، وكذلك سيارة إسعاف وطبيب في كل لجنة، حيث توافد 2836 طالبا وطالبة على اللجان منذ الصباح الباكر، وتم التشديد عليهم بعدم اصطحاب التليفون المحمول.

أحضان وقبلات وصور تذكارية

وشهدت مدارس البنات بالغردقة تبادل الأحضان والقبلات بين الطالبات عند رؤيتهن لبعضهن البعض أمام اللجان، وحرصن على التقاط الصور التذكارية مع بعضهن ومع أقاربهن وذويهن قبل الدخول لأداء أولى امتحانات الثانوية العامة في مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

تجهيز لجان البحر الأحمر

ومن جانبه، أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، أن اللجان الامتحانية مهيئة لاستقبال الطلاب، حيث تم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية، لافتاً إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر وهيئة الإسعاف.

وأشار وكيل الوزارة، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم، وعلى مدار الساعة، مع رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أي مشكلات أو طوارئ من شأنها أن تخل بالعملية الامتحانية.