عاجل| تداول إجابات أسئلة التربية الدينية للثانوية العامة على «تليجرام»

تداولت جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق «تليجرام»، إجابات امتحان التربية الدينية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2022 الشعبتين الآن باللجان الامتحانية، وذلك بعد نشر أسئلة الامتحان بعد دقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحان، والذي انطلق الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعة ونصف.

عمليات التعليم تتحقق من الأسئلة والإجابات المتداولة

وقال مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات تتابع الأسئلة والإجابات المتداولة على صفحات الغش للتأكد من صحتها وهي نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه سيتم توقيع عقوبات رادعة على أي طالب قام بتصوير أو نشر أسئلة الامتحان على جروبات الغش، طبقا للقانون رقم 205 لسنة 2020 والتي تصل إلى الحرمان والحبس والغرامة.