خالد منتصر: الإعجاز العلمي للقرآن إهانة للدين والعلم على السواء

قال الكاتب الدكتور خالد منتصر، إن الإعجاز العلمي للقرآن «سمسرة» وإهانة للدين والعلم على السواء، ومحاولة لاستنطاق النصوص بما ليس فيها، مؤكدأ أن القرآن لم يطلب منا أن نحوله إلى «كتاب فيزياء أو كيمياء على الإطلاق، ولكن هذا الاختراع جاء من البعض لدغدغة مشاعر البسطاء».

منتصر: لا توجد خصومة بين العلم والدين.. ولكل منهما منهجه

وفيما يخص تصريحات الدكتور حسام موافي، عن عدم إصابة المؤمن بالأمراض النفسية، قال «منتصر» في حواره لـ«الوطن»: أنا ضد الشخصنة، وأنتقد ما قاله لحرصي على مكانته العلمية، مطالبا بأهمية الاستفادة من الجدل المثار على الساحة بإطلاق برامج تليفزيونية لتعليم الناس مقاومة وصمات المرض النفسي، وكذلك اعتماد محررين علمييين في الصحف بهدف التوعية. وإلى نص الحوار:

كيف ترى عودة الحديث حول الإعجاز العلمي للقرآن والسنة؟

النصوص الدينية لهداية البشر، ومانشيتات عريضة أخلاقية ولا علاقة لها بالمعادلات الكيميائية، والإعجاز العلمي للقرآن والسنة، سمسرة نضعها خانة التفكير الخرافي السحري، ويخرج إلى النور عند أوقات الضعف، فعندما يتقهقر البحث العلمي في المعامل، وينتج الغرب أدوية أو لقاحات متقدمة، يتخيل البعض أن هذه هى هزيمة للدين، برغم أنهم الذين افتعلوا الخصومة بين العلم والدين، فالعلم له منهجه والدين له منهجه، ولا يعني هذا أن العلم أفضل من الدين أو العكس، لكن العلم له معياره النسبي وهو الشك، في حين أن معيار الدين هو المعيار المطلق وهو الاعتقاد اليقيني.

لماذا لم تقم بالرد على مثل زغلول النجار وقت شهرته في مصر؟

كتبت كتابا لتفنيد آراء زغلول النجار منذ 16 عاما، بعنوان «وهم الإعجاز العلمي»، ولكن لم يكن هناك سوشيال ميديا، وعرض هذا الكتاب على مكتبة الأسرة قبل سنوات من ثورة يناير 2011، لكنه تم رفضه، وإحقاقا للحق، الدكتور فوزي فهمي كان موافقا على نشر الكتاب، لكن الكتاب عُرض على أحد المشايخ والذي بدوره كتب تقريرا برفض النشر ، ولذلك أعدت طباعة الكتاب بالعنوان نفسه عن دار بتانة، منذ عامين.

إلى أي درجة تتغلغل مثل هذه الأفكار في المجتمع المصري؟ وما خطورتها؟

أغلب دول المنطقة لديها نسبة من هذا التفكير الخرافي، لكن مصر لديها جرعة زائدة من هذا الجانب، وخطورتها في كونها تضر بالعلم والدين على السواء، فعند حدوث متغيرات علمية، تتعارض مع ما رسخ من تفسير (علمي) للنصوص الدينية، يتشكك المؤمن بالدين في الدين نفسه، هذا من جانب ومن جانب آخر فطريقة التفكير هذه لها أثرها السلبي على العلم أيضا والمتمثل في كبح جماح العلم ويخفض سقفه، بسبب انشغال العلم في تأكيد أحاديث كانت بنت بيئتها وزمانها منها مثلا حديث السبع تمرات، ونسمع عن رسالة دكتوراه عن تأثير التمر على السم، وبول الإبل، إذن فالإعجاز العلمي إهانة للدين والعلم على السواء.

كيف ترى تبني هذه الأفكار من الدكتور حسام موافي؟

لا أريد شخصنة الأمور، والدكتور حسام موافي كان صديقا عزيزا وأستاذا جليلا وله كل الاحترام، ولكني لا أستطيع فهم ما يقوله سواء تصريحه الأخير أو تصريحاته السابقة التي تجري على هذا النسق، وأنتقد ما يقوله من شدة حرصي على مكانته العلمية.

ألا ترى أن للإيمان تأثير إيجابي على الحالة النفسية؟

يجب التفريق بين المرض النفسي وحالة الحزن، وعندما نتحدث عن الأمراض النفسية نحن لا نتحدث عن مجرد ضيق أو مجرد زعل، لكن المرض النفسي سببه خلل كيميائي في مواد ونواقل عصبية، وبالتالي فالأمراض النفسية مثلها مثل أي مرض عضوي مثل السكر والضغط، وتحتاج علاج دوائي، حسب مراجع الطب المعتمدة فيما يمكن للشخص الذي يمر بحالة ضيق (ولا يعد مريضا نفسيا) أن يسمع موسيقى أو يصلي للخروج من هذه الأزمة.

ما تأثير علاج المرض النفسي وفق إرشادات الإعجاز العلمي للقرآن؟

لو أدخلنا في وجدان المريض النفسي أن ما يعانيه هو ضعف إيمان، ستتفاقم حالته ومن الممكن أن ينتحر، بسبب ما يتمكله من إحساس رهيب بالذنب، وبالطبع هذا ليس علاجا وإنما جلد وتعذيب له، وهناك من المؤمنين من حاولوا الانتحار، وهناك من انتحر داخل الحرم، وداخل الكنيسة، بسبب الأمراض النفسية.

كيف يكن التوعية حول هذا الأمر من وجهة نظرك؟

لابد من وجود برامج تليفزيونية لتعليم الناس مقاومة وصمات المرض النفسي من أجل الاقتناع بأن المرض ليس وصمة عار، وأن الذهاب إلى الطبيب النفسي مثل الذهاب إلى طبيب الباطنة، ويكفي أن نذكر أن السيدة التي انتحرت مؤخرا بعد أن قتلت أولادها وكانت تعالج بالرقية، لم ينتبه أحد أنها تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة وهو مرض مصنف في مراجع الطب النفسي، وأتمنى أن يكون هذا الجدل بابا يفتح لمناقشة العلم وإعداد محررين علميين على أعلى مستوى في الجرائد والمواقع والفضائيات لأننا لسنا لدينا محررا علميا واحدا في مصر يستطيع أن يقدم مثل هذه القضايا، والتوعية العلمية بصورة صحيحة.