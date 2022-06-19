«استقبال الشعر» الفائز بجائزة البابطين أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في سلسلة دراسات أدبية كتاب للناقد الدكتور أحمد درويش بعنوان «استقبال الشعر محاورات مع الشعر التراثي والمعاصر»، وفاز الكتاب بجائزة البابطين في فرع نقد الشعر.

وكتب «درويش» في مقدمة كتابه «استقبال الشعر مصطلح أنست به واسترحت إليه عنوانا لهذه الكتابات النقدية حول الشعر العربي، والتي تمتد خريطتها الزمنية من عصر ما قبل الإسلام إلى عصر ما بعد الحداثة، وتتنوع ما بين تحليل لقصيدة تراثية أو معاصرة، أو مقدمة لديوان شعري أو دراسة لقضية شعرية، أو ترجمة لشعر غربي إلى شعر عربي أو ترجمة لدراسات غربية دقيقة حول قصائد عربية، وفي إطار هذا كله نجد أنفسنا في مجال استقبال الشعر».

العلاقة بين الموسيقى والشعر

ويتناول الكتاب بين طياته العلاقة بين الموسيقى والشعر، واستقبال الشعر التراثي من خلال قراءة في لامية العرب للشنفري ورباعية الفناء في مرثية أبى ذؤيب، وقراءة في سينية البحتري وغيرها من القراءات.

كما يتناول كذلك استقبال الشعر المترجم متضمنا ملاحظات على البناء الشعري عند إلياس أبو شبكة أندريه ميكيل، ومحاولة لتحليل البناء الشعري عند نزار قباني بير جورجان.

أما استقبال الشعر المعاصر فيتحدث عنه الكاتب من خلال النمو والتقابل في معمار القصيدة نموذج من شعر خليل مطران، وصراع الثنائيات بين الغنائية والدرامية في مسرحية مجنون ليلى لشوقي، والشاعر واستئناس الموت في شعر حجازي، وغيرها من النماذج المعاصرة.

الرقيق والنشاط الفلاحي

ومن سلسلة تاريخ المصريين، كانت هيئة الكتاب قد أصدرت كتابًا بعنوان «الرقيق والنشاط الاقتصادي في بلاد المغرب خلال العصر الوسيط»، تأليف الدكتور خالد حسين محمود، ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول يتناول الفصل الأول الرقيق والنشاط الفلاحي، ويتناول الفصل الثاني الرقيق والنشاط الحرفي والصناعي، وأخيرا الفصل الثالث يتناول الرقيق والنشاط التجاري