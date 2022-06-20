الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية 1443 بالسعودية.. 9 خطوات مهمة

أتاحت وزارة المياه والبيئة والزراعة، الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية 1443 بالسعودية، من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين، بشأن معرفة نتيحة الطلب الذي تقدموا به للحصول على دعم البرنامج، ويهدف برنامج « ريف» إلى دعم المزارعين وأسرهم، ويحصل المزارع على دعم مالي تصل قيمته إلى 10% من رأس المال الذي قام المزارع بتسجيله في الطلب المقدم، شريطة ألا يتعدى إجمالي الدعم المقدم للمزارع وأسرته قيمة رأس مال المشروع، بحد أقصى حددته الوزارة وهو 54 ألف ريال في السنة.

خطوات الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية 1443 بالسعودية

ووضعت وزارة المياه والبيئة والزراعة في السعودية، مجموعة من الخطوات لكيفية الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية 1443 بالسعودية، والتي تستعرضها « الوطن» في السطور التالية:

1) الدخول على الموقع الإلكتروني لبرنامج ريف على شبكة الإنترنت من خلال هذا الرابط.

2) الضغط على زر تسجيل الدخول إلى الموقع.

3) إدخال اسم المستخدم والرقم السري، الذي حصلت عليه خلال التسجيل في البرنامج من قبل.

4) كتابة رمز التحقق الموجود في الصفحة.

5) الضغط على زر الانتقال إلى القائمة الرئيسية.

6) الضغط على زر الاستعلامات الإلكترونية.

7) اختار خدمة الاستعلام.

8) إدخال رقم الهوية السعودية.

9) بعد إدخال رقم الهوية السعودية، يتم الضغط على زر تقديم للحصول على النتيجة النهائية.

وحددت وزارة المياه والبيئة والزراعة، من قبل 4 فئات لها الحق في الاستفادة من برنامج ريف بالسعودية وهي: مربي الماشية، والنحالين، وصيادي الأسماك، والمزارعين في القطاعات المدعومة، كما اشترطت أن المستفيدين من برنامج ريف لابد أن يكونوا حاملين الجنسية السعودية أو حاملاً لبطاقة التنقل، وألا يقل عمرهم عن 21 عاماً، أو أن يشغل المتقدم وظيفة في القطاع العام أو الخاص، كما أنه في حال توافر الشروط، سيكون هناك زيارة من قبل القائمون على البرنامج للتحقق من المشرع على أرض الواقع.