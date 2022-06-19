موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في السعودية.. العالم الإسلامي ينتظر

ينتظر دول العالم الإسلامي، تحديد السلطات السعودية موعد عيد الأضحى المبارك 2022 فى السعودية، نظرا لارتباطه بأداء مناسك الحج ووقفة عرفات الركن الأعظ من الحج، وبناء على ما تحدده المملكة العربية السعودية من رؤية هلال شهر ذى الحجة، سيجر معرفة موعد عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن تستطلع السلطات السعودية هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022، وبناء عليه سيجر الإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في السعودية.

استطلاع هلال ذي الحجة 29 يونيو

فيما تشير الحسابات الفلكية، بأن بداية شهر ذي الحجة فلكياً سيكون يوم الخميس الموافق الثلاثين من يونيو 2022، وبناء على ذات الحسابات الفلكية، فسيكون الوقوف بعرفة يوم الجمعة الثامن من شهر يوليو المقبل، وأول أيام عيد الأضحى السبت التاسع من يوليو.

وصول أكثر من 147 ألف حاجٍ إلى المدينة

فى السياق، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية وصول 147 ألفا و94 حاجا من عدة جنسيات إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج هذا العام.

وغادر 49 ألف و388 حاج المدينة المنورة خلال الأيام الماضية، في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقيين في المدينة المنورة يوم أمس، 97 ألفا و690 حاجا من جنسيات مختلفة، بحسب وزارة الحج والعمرة السعودية.

حجاج إندونيسيا هم الأكثر تواجداً في المدينة المنورة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر تواجداً في المدينة المنورة بواقع 26 ألفا و304 حجاج ، يليهم الحجاج من الجنسية الهندية بواقع 217 ألفا و90 حاجا

وتابعت أن حجاج باكستان جاءوا فى المرتية الثالثة بعدد 9 آلاف و383 حاجا، ثم الحجاج من الجنسية البنجلاديشية بعدد 8 آلاف و680 حاجا، يليهم حجاج إيران بواقع 6 آلاف و326 حاج.