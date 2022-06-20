«عمليات بورسعيد»: لم نرصد أي مشكلة أو حالة غش بامتحان التربية الدينية

انتهى طلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد من أداء امتحان مادة التربية الدينية، ويبدأون في الحادية عشرة صباحا امتحان التربية الوطنية، وذلك في 15 لجنة منتشرة في أحياء المحافظة.

ولم ترصد غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم ببورسعيد أي ملاحظات، أو تأخير في بدء الامتحان، أو حالات غش في المادة الأولى.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد 4912 طالبًا وطالبة في 15 لجنة، من بينهم 2729 طالبة، و2183 طالبا، منهم 1906 في الشعبة الأدبية، و1091 في شعبة العلمي رياضة، و1915 شعبة علمي علوم.

إجراءات أمنية مشددة في محيط المدارس

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية العامة، اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط اللجان، وتم وضع الحواجز الحديدية لحماية الطلاب، وتواجد أفراد الأمن من الضباط والجنود في خدمة الطلاب أمام اللجان.

وحرص الطلاب على التواجد أمام اللجان قبل ساعة من بدء المارثون، وفتحت اللجان أبوابها قبل أكثر من 40 دقيقة، وذلك من أجل إنهاء كافة إجراءات دخول الطلاب قبل بدء اللجان في التاسعة صباحًا

وتواجد عدد من أولياء الأمور مع الطلاب، وذلك لدعمهم نَفْسِيًّا في الساعات الأولى من انطلاق الماراثون.

محافظ بورسعيد يتابع سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات

من جانب آخر، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في بيان صحفي، أنه يتابع سير امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته إلى كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتهيئة اللجان وظهورها في أفضل صورة، وكذلك كل سبل الراحة للطلاب.