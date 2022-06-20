كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من امتحانات الثانوية العامة 2022، التي بدأت اليوم الاثنين 20 يونيو، للمواد غير المضافة للمجموع، في جميع اللجان على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون حارا على محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبري والوجه البحري، في حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدة أن درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من امتحانات الثانوية العامة 2022، ستتراوح بين 34-35 على القاهرة الكبري، وبين 30-33 على السواحل الشمالية، بينما ستتراوح بين 38-42 على شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من امتحانات الثانوية العامة 2022

درجات الحرارة اليوم الاثنين 20 يونيو

القاهرة الكبرى: 34 للعظمى و22 للصغرى.

الوجه البحري: 34 للعظمى و22 للصغرى

السواحل الشمالية: 29 درجة للعظمى و22 للصغرى.

جنوب سيناء: 36 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 35 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 42 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

درجات الحرارة الثلاثاء 21 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33 للعظمى و22 للصغرى.

السواحل الشمالية: 29 درجة للعظمى و22 للصغرى.

جنوب سيناء: 36 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 35 درجة للعظمى 24 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 41 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

درجات الحرارة الأربعاء 22 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33 للعظمى و22 للصغرى.

السواحل الشمالية: 29 درجة للعظمى و22 للصغرى.

جنوب سيناء: 36 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 35 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 38 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

درجات الحرارة الخميس 23 يونيو

القاهرة الكبرى : 34 للعظمى و23 للصغرى.

الوجه البحري: 34 للعظمى و23 للصغرى

السواحل الشمالية: 30 درجة للعظمى و22 للصغرى.

جنوب سيناء: 36 درجة للعظمى و27 للصغرى.

شمال الصعيد: 35 درجة للعظمى و22 للصغرى.

جنوب الصعيد: 40 درجة للعظمى و27 للصغرى.

درجات الحرارة الجمعة 24 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى و23 للصغرى.

السواحل الشمالية: 30 درجة للعظمى و23 للصغرى.

جنوب سيناء: 37 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 41 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

درجات الحرارة السبت 25 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى و22 للصغرى.

السواحل الشمالية: 30 درجة للعظمى و22 للصغرى.

جنوب سيناء: 38 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: 38 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 42 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.