أولياء أمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة بشمال سيناء (صور)

انطلقت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء دون حدوث أي من المشكلات التي قد تؤثر على سيرها، ووسط هدوء ساد معظم اللجان.

وشهدت مدارس المحافظة تشديدات أمنية لقوات الشرطة بمداخل اللجان، مع تواجد مشرفين وفريق عمل تابع لمديرتي الصحة والتعليم وكذلك مجالس المدن، فيما فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط اللجان بمسافة 200 متر، لمنع أولياء الأمور من الاقتراب من محيط اللجان.

فرق طبية أمام لجان شمال سيناء

وقام الفريق الطبي والزائر الصحي بالكشف بأجهزة الكشف الحراري على جميع الطلاب والملاحظين على البوابة الرئيسية للجان، فيما انتظر أولياء الأمور أبنائهم أمام اللجان، وسيطرت على وجوههم علامات القلق.

من جانبه، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له، أن جميع لجان الامتحانات مجهزة تماما لاستقبال الطلاب والمراقبين، بعد تجهيزها إلكترونيا لأداء الامتحانات، فيما عدا 3 لجان ورقية في بعض المدارس.

16 لجنة امتحانية

وأضاف «رضوان»، أن عدد طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء يبلغ 3179 طالبًا وطالبة، موزعين على 16 لجنة، بواقع 7 لجان بالعريش، ولجنتين بالشيخ زويد، ولجنة واحدة في كل من رفح والحسنة، و5 لجان ببئر العبد.

وأشار إلى أن هناك بروتوكول مع جميع المديريات بشمال سيناء لتسهيل الامتحانات، وتوفير المياه والكهرباء للجان، مع تواجد سيارات إسعاف، وفريق طوارئ طبي أمام كل لجنة.