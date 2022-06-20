«المعلمين» تخصص أتوبيسات لنقل مراقبي امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة، تقريرا من النقابة الفرعية للمعلمين بملوي برئاسة حمادة النقيب، بأنه يتم التواصل مع رؤساء لجان سير الامتحانات في نطاق فرعية ملوي، من أجل تذليل أي عقبة يواجهها المعلمين في فترة الامتحانات.

أتوبيسات لنقل مراقبي امتحانات الثانوية العامة

أكد حمادة النقيب، أن فرعية المعلمين بملوي، وفرت منذ الصباح الباكر، خطوط أتوبيسات لنقل المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة من استراحاتهم وأماكن إقامتهم، إلى مقار اللجان بملوي والمنيا وديرمواس، لأداء مهام المراقبة.

وأوضح رئيس فرعية المعلمين بملوي، أن خطوط الأتوبيسات مخصصة لنقل المعلمين المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الثانوية العامة، بناءً على تعليمات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حرصا من النقابة العامة على توفير أكثر سبل الراحة والدعم للمعلمين المكلفين بمراقبة الامتحانات.

«المعلمين» تشكل غرفة متابعة للامتحانات

كانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقم على الواتساب (01555208606)، لتلقي كل الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين في الامتحانات، للعمل على حلها.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وكان قد بدأ طلاب الثانوية العامة، أداء امتحان مادة التربية الدينية، في 9 صباحا، لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان التربية الوطنية الساعة 11، لمدة ساعة ونصف أيضا، إذ يؤدي ما يقرب من 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة، في الشعبتين العلمية والأدبية، الامتحانات ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لحماية الطلاب والعاملين من فيروس كورونا المستجد.