إجراءات احترازية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء (صور)

انطلقت، في التاسعة من صباح اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، حيث فُتحت اللجان في موعدها المحدد، واستقبلت 888 طالبا وطالبة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، ووصلت أوراق الأسئلة والأجوبات قبل بدء الامتحان بساعة تقريباً.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظ اللواء خالد فودة وجه بضرورة توفير كل وسائل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

أجهزه حرارية

وأكد «عقل»، أن كل اللجان مزودة بكاشف الحرارة وكمامات وجل مطهر، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مشيرا إلى أن أي طالب أو طالبة قبل أن يدخل اللجنة يخضع للكشف، ويتم التأكد من عدم اصطحابه أجهزة محمول، وكل لجنة مزودة بغرفة لجمع متعلقات الطلاب قبل الدخول.

وأشار إلى وجود 7 لجان لامتحانات الثانوية العامة في جنوب سيناء، موزعة على 7 مدن، وإجمالي الطلاب والطالبات 888، وكل لجنة مزودة بطبيب وغرفة عزل.

سيارة إسعاف ودفاع مدني

ورصدت «الوطن» سيارة إسعاف أمام لجنة الزهور الثانوية المشتركة، وكذلك سيارة دفاع مدني، إضافة إلى تواجد سيارات شرطة ورجال المرور، وقال محمد عقل إن هناك إجراءات أمنية واحترازية مشددة امام كل لجنة، شملت إغلاق الشوارع المحيطة باللجان، وعمل حواجز حديدية مع توافر فرد من إدارة مرور جنوب سيناء لتوجيه السيارات بعيدا عن اللجان.

يذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة بدأ، اليوم الاثنين، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وذلك بنظام «بابل شيت».