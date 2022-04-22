الأوراق المطلوبة للحصول على إعانات شهرية من بيت الزكاة

تقديم العديد من المساعدات بصفة دورية مستمرة، وتقديم العون للمحتاجين والفقراء، هو ما يتبعه بيت الزكاة المصري دائمًا، وبتوجيهات من فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرر بيت الزكاة والصدقات تعجيل صرفة الإعانة الشهرية لمستحقي الزكاة والصدقات عن شهر مايو قبل حلول موعد عيد الفطر المبارك.

وأعلن شيخ الأزهر وفق بيان صادر عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لبيت الزكاة، صرف الإعانة الشهرية يوم 26 أبريل الجاري بكافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لكي تتمكن الأسر التي تصرف الإعانة الشهرية المقدمة لهم من بيت الزكاة والصدقات من الحصول عليها قبل إجازات عيد الفطر المبارك بوقت كافِ يسمح لهم بشراء مستلزماتهم الخاصة بالعيد.

ويتساءل البعض عن كيفية الحصول على الإعانة الشهرية لبيت الزكاة المصري، وهو ما نستعرض تفاصيله في السطور التالية.

كيفية الحصول على الإعانة الشهرية من بيت الزكاة

هناك عدد من الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها للأزهر، من أجل دراسة أحقية الشخص المتقدم في الحصول على مساعدات، ومنح من بيت الزكاة والصدقات وهي كما يلي:

الأوراق المطلوبة للحصول على إعانة بيت الزكاة الشهرية

1- طلب مقدم باسم الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات موضح به الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب وأسرته.

2- صور البطاقة الشخصية لكل أفراد الأسرة أو شهادات الميلاد للأبناء.

3- بيان قيد بالمراحل التعليمية للأبناء.

4- صورة من بيان الحالة الاجتماعية.

5- صورة من التقارير الطبية.

6- أصل إيصال المرافق سواء كان كهرباء أو غاز أو مياه.

7- صورة سند شغل محل الإقامة.

8- طابعة تأمينية حديثة من التأمينات الاجتماعية.

9- إفادة حديثة من الشئون الاجتماعية.

10- إفادة حديثة من التأمينات والمعاشات.

11- إفادة حديثة من الجمعية الزراعية تفيد بعدم حيازة الشخص لأراضي زراعية.