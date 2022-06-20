رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. التعليم: ضبط الطالب المسئول عن تسريب امتحان الدين للثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
11:03 ص | الإثنين 20 يونيو 2022
غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم

كشف مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنّ فريق مكافحة الغش، حدد هوية الطالب الذي قام بتصوير ونشر أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2022 على منصة تليجرام. 

ضبط الطالب من خلال الكود السري 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التوصل إلي الطالب من خلال الكود السري الموجود على ورقة الأسئلة، وسيخضع لأقصي عقوبة وفقاً لقانون الغش. 

اقرأ المزيد:

طارق شوقي يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات وزارة التعليم «صور»

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 النهائي.. تنتهي الخميس 21 يوليو

مصدر: لم نرصد أي مشكلة مع بدء امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية

إجراءات احترازية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء (صور)
بقلم أميرة فكري