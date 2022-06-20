عاجل.. التعليم: ضبط الطالب المسئول عن تسريب امتحان الدين للثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنّ فريق مكافحة الغش، حدد هوية الطالب الذي قام بتصوير ونشر أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2022 على منصة تليجرام.

ضبط الطالب من خلال الكود السري

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التوصل إلي الطالب من خلال الكود السري الموجود على ورقة الأسئلة، وسيخضع لأقصي عقوبة وفقاً لقانون الغش.