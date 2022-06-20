جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 النهائي.. تنتهي الخميس 21 يوليو

يبحث أولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 النهائي، والتي تبدأ اليوم بالمواد غير المضافة للمجموع، ورقيًا بنظام البابل شيت، وذلك في لجان مؤمنة ومراقبة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وتبدأ المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجاري وفقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 النهائي

وعن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 النهائي، تبدأ الامتحانات اليوم الاثنين، ويكون الجدول كالتالى وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم:

- اليوم الاثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

- غدا الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

امتحانات الثانوية 2022 تنتهي 21 يوليو

- يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

- يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

- يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

- الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.

707 آلاف طالب يؤدون امتحانات التربية الدينية والوطنية

وأعلنت التربية والتعليم، عن أداء نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات في مادتي التربية الدينية والتربية والوطنية،اليوم، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.