عاجل.. رجل أعمال ينهي حياته بطلق ناري في الرأس بمدينة نصر

أنهى رجل أعمال حياته بطلق ناري في الرأس في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ العثور على جثة

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغًا بالعثور على جثة رجل أعمال مصابًا بطلق ناري بالرأس، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «سامي ب إ»، في العقد الخامس من العمر، صاحب مزرعة، وبالفحص عُثر على سلاح ناري خاص به بجوار الجثة، كما تبين إصابته بطلق ناري بالرأس، ورجحت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأضافت أن الشاب المتوفي يمتلك مزرعة وأنه أقدم على إنهاء حياته بسبب مرورة بظروف نفسية سيئة في الفترة الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل غرفة نومه

وفي سياق آخر تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على شاب مشنوقًا داخل غرفة نومه في دائرة قسم شرطة حلوان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

العثور على جثة شاب بحلوان

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا بالعثور على جثة شاب مشنوقًا داخل غرفة نومه بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد م ج» في العقد الثالث من العمر، ورجحت التحريات عدم وجود شبهه جنائية وأن سبب الوفاة انتحار الشاب المتوفي بسبب مرورة بضائقة نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.