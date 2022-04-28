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عاجل.. العثور على جثة شاب بها طلق ناري في جزيرة الطوابية بقنا

كتب:

رجب آدم
10:19 ص | الخميس 28 أبريل 2022
جثة

جثة

عثرت الاجهزة الأمنية بمحافظة قنا على جثة شاب، اليوم الخميس، بها طلق ناري، بجزيرة الطوابية، قرية أولاد عمرو بمركز قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغ بمقتل شاب بطلق ناري بجزيرة الطوابية في قرية أولادعمرو، وتبين بعد الفحص أن الجثة لشخص يدعى، «محمد. ع»، 25 عاما، مقيم بجزيرة الطوابية، التابعة لقرية أولاد عمرو.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام، وكلفت جهات التحقيق مباحث مركز قنا، تكثيف الجهود لكشف غموض الجثة.

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