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شاهد لحظة رفع كسوة الكعبة ضمن استعدادات استقبال موسم الحج.. «فيديو»

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سارة ثروت
11:20 ص | الإثنين 20 يونيو 2022
رفع كسوة الكعبة المشرفة

رفع كسوة الكعبة المشرفة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، مقاطع فيديو عديدة تظهر رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين، وذلك من جميع الجهات، حيث اعتادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كل عام على تنفيذ الخطة المعتمدة لاستقبال موسم الحج.

جاء ذلك بمشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

لقطات رفع كسوة الكعبة المشرفة فى السعودية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أظهرت مقاطع الفيديو العاملين وهم يفكون كسوة الكعبة استعدادا لرفع الثوب لاستقبال الحجاج في موسم الحج.

ودعا الشيخ «السديس»، إلى الحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة، مؤكدا الاهتمام الذي تحظى به الكعبة المشرفة من العناية الواسعة على مدار العام من قبل السلطات السعودية.

 

خطة موسم الحج في السعودية 2022

وكان الشيخ الدكتور السديس، أعلن في مؤتمر صحفي أمس الأحد، خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لموسم الحج لهذا العام 2022، حيث من المقرر تخصيص صحن المطاف ليكون للحجاج فقط، بالإضافة إلى تخصيص مصليات خاصة لأداء سنة الطواف، كما خصصت باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد، وباب السلام لدخول الحجاج والمعتمرين، بالإضافة الى 145 بوابة لدخول المصلين، وذلك لسهولة الحركة وضمان تدفق الحجاج.

خدمات جديدة لحجاج بيت الله هذا العام في السعودية

وفي السياق ذاته، أعطت الرئاسة أولوية لرقمنة كافة خدماتها، وإدخال التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية، فضلا عن مصاحف برايل الإلكترونية لمن يحتاجها لتسهيل أداء مناسكهم، حيث وصل عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية للرئاسة الى 160 مليون مستفيد.

 

 

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