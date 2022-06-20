شاهد لحظة رفع كسوة الكعبة ضمن استعدادات استقبال موسم الحج.. «فيديو»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، مقاطع فيديو عديدة تظهر رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين، وذلك من جميع الجهات، حيث اعتادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كل عام على تنفيذ الخطة المعتمدة لاستقبال موسم الحج.

جاء ذلك بمشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

#رئاسة_شؤون_الحرمين تباشر رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1443هـ . pic.twitter.com/C8Bpu2NkiU — قبلة الدنيا مكة المكرمة (@makkawicom) June 20, 2022

لقطات رفع كسوة الكعبة المشرفة فى السعودية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أظهرت مقاطع الفيديو العاملين وهم يفكون كسوة الكعبة استعدادا لرفع الثوب لاستقبال الحجاج في موسم الحج.

ودعا الشيخ «السديس»، إلى الحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة، مؤكدا الاهتمام الذي تحظى به الكعبة المشرفة من العناية الواسعة على مدار العام من قبل السلطات السعودية.

في مشهد مهيب ومع إقتراب الموعد السنوي لأداء الحج... رفع كسوة الكعبة pic.twitter.com/JU2feRhrd0 — ‏‏Mojahed Alattaya (@MojahedAlattaya) June 20, 2022

خطة موسم الحج في السعودية 2022

وكان الشيخ الدكتور السديس، أعلن في مؤتمر صحفي أمس الأحد، خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لموسم الحج لهذا العام 2022، حيث من المقرر تخصيص صحن المطاف ليكون للحجاج فقط، بالإضافة إلى تخصيص مصليات خاصة لأداء سنة الطواف، كما خصصت باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد، وباب السلام لدخول الحجاج والمعتمرين، بالإضافة الى 145 بوابة لدخول المصلين، وذلك لسهولة الحركة وضمان تدفق الحجاج.

رفع كسوة الكعبة استعداداً للحج

اوعدنا يا كريم ???? pic.twitter.com/090G1F5qWr — حماصه (@mahmeaoh) June 20, 2022

خدمات جديدة لحجاج بيت الله هذا العام في السعودية

وفي السياق ذاته، أعطت الرئاسة أولوية لرقمنة كافة خدماتها، وإدخال التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية، فضلا عن مصاحف برايل الإلكترونية لمن يحتاجها لتسهيل أداء مناسكهم، حيث وصل عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية للرئاسة الى 160 مليون مستفيد.