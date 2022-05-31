السعودية تمنع حاملي تأشيرات الزيارة من دخول 4 مطارات أثناء موسم الحج

أخطرت شركة الخطوط الجوية السعودية، شركات السياحة المصرية، بقرارها بمنع قبول الركاب حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها، بالدخول إلى مطارات جدة والمدينة المنورة وينبع والطائف، وذلك بداية من يوم 9 يونيو المقبل الموافق 10 ذو القعدة، وحتى يوم 9 يوليو 2022 والذى يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لإنجاح موسم الحج للعام الهجري الحالي 1443، ولقصر أداء المناسك على من يحمل تأشيرة الحج فقط، تنفيذا لقرارات السلطات السعودية.

موسم الحج 2022

وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، في المنشور الذي أرسلته إلى شركات السياحة المصرية اليوم، أنّه يٌمكن نقل حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها خلال تلك الفترة عن طريق الرياض، وفقا لبعض الشروط، وأهمها: عدم إصدار أي تذاكر طيران داخلية إلى مطارات جدة وينبع والطائف والمدينة، ووجود تذكرة مؤكدة لذهاب وعودة الراكب، على أن تكون عودة الراكب من نفس محطة الوصول «الرياض».

بوابات إلكترونية بالحرم

وفى سياق متصل، قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنّ السلطات السعودية أنشأت بوابات إلكترونية بمدخل الحرمين الشريفين، تمنع غير الحاصلين على تأشيرة حج من الدخول إلى الحرمين، كما تمنع المواطنين السعوديين والمقيمين خلال فترة الحج من دخول الحرم دون تصريح رسمي.

وأوضح تركي، أنّ القرار يأتي في إطار حرص المملكة على إنجاح خطتها التنظيمية لموسم الحج هذا العام، وفقا لأعداد الحجاج التي أعلن عنها خلال الموسم، مشيرا إلى أنّ السلطات السعودية ستضع أيضا نقاط أمنية مشددة على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال فترة الحج، لضمان عدم دخول حاملي أي تأشيرات عدا تأشيرة الحج خلال تلك الفترة.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت في وقت سابق، أنّ أعداد حجاج الداخل والخارج هذا العام سيبلغ نحو مليون حاج.