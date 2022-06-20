البنك المركزي يساند أول قمة مصرية لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة

توجه رامي أبو المجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بالتحية لضيفيه، «أوفي جيلين»، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة، و«توبياس كاور»، نائب رئيس مؤسسة «KfW DEG Impact».

«أبو النجا»: قمة رؤوس الأموال البداية لتحويل مصر لمركز إقليمي للاستثمارات

وأضاف «أبو النجا» خلال كلمته بقمة استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، اليوم، أنَّ البنك المركزي المصري يساند أول قمة مصرية لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة.

كما أكد أنَّ القمة ليست سوى جزء من سلسلة المساعي المبذولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، وتابع «أبو النجا»: «القمة تقدم لمحة عن جهود المركزي لجعل مصر بوابة إقليمية لصناعة التكنولوجيا المالية في العالم العربي وإفريقيا».

وأشار إلى نجاح الاستثمارات في مجال رؤوس الأموال المخاطرة بمصر في السير على الطريق الصحيح، بفضل جهود الدولة في تمكين المواهب ورواد الأعمال الشباب من أجل مستقبل واعد.

استراتيجية الشمول المالي

ونوَّه محافظ البنك المركزي المصري، إلى نجاحه في رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 56%، بفضل دعمه التوسع في التكنولوجيا، والأمن السيبراني، وطرق الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي، فضلًا عن دعم المركزي لمجتمع الشركات الناشئة والصغيرة ليصل عددها إلى 600 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا.

كما كشف عن وجود 150 شركة ناشئة بمجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها ومقدمي خدمات الدفع في مصر، وتابع: «حققت مصر نمو سريع في استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة في مجال الفينتك على مدار السنوات الماضية، لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 167 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، والتي تضاعفت بمقدار 12 مرة مقارنة بعام 2017».

وكشف أبو النجا عن تطلع حوالي 110 من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، ومقدمي خدمات الدفع إلى جمع ما يقرب من 500 مليون دولار خلال الـ 12 شهر المقبلة.

وتابع في تصريحاته: «تم إطلاق صندوق Nclude هذا العام، والذي يركز على الاستثمارات بشركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، والمُمول من 3 بنوك تجارية، بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية، وشركة بنوك مصر، ويسعى الصندوق إلى أن يصبح الأكبر في مجال التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا برأس مال مُستهدف يبلغ 150 مليون دولار».

كما أشار إلى إطلاق صندوق «أفانز منارة»، الذي يضم مستثمرين من 7 بنوك تجارية في مصر ومؤسسات مالية مختلفة، ويهدف إلى ضح سيولة في الاستثمار المباشر ورؤوس الأموال المخاطرة، التي تسعى إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي استثمارات تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار.