قبل اجتماع «المركزي» المقبل.. تعرف على أعلى عائد لشهادات الادخار بالبنوك

يترقب أصحاب الشهادات والمودعين والعملاء وأصحاب ودائع القطاع العائلي بكافة البنوك المصرية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماع الثالث المرتقب يوم الخميس المقبل، الموافق 23 يونيو الحالي، بعد رفع أسعار الفائدة على مدار اجتماعين متتاليين بمقدار 300 نقطة أساس نحو 3 % لمكافحة موجات التضخم العالمي التي خلفتها الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقبل إعلان البنك المركزي المصري قرار أسعار الفائدة تتسابق البنوك العامة والخاصة في مصر على جذب شرائح جديدة من العملاء أو على الأقل الحفاظ على العملاء الحاليين بالتوسع في إصدار الأوعية وشهادات الادخار.

عوائد مرتفعة لشهادتين جديدتين

من بين البنوك المحلية التي تقدم شهادات ادخارية بمعدل عائد مرتفع البنك التجاري الدولي (CIB) إذ أنه وفقا للموقع الإلكتروني للبنك عبر الإنترنت أعلن طرح شهادتين جديدتين بعوائد مرتفعة عقب قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس الموافق 19 مايو الماضي.

قيمة شراء الشهادتين

وأطلق البنك التجاري الدولي (CIB) الشهادة الادخارية نوعية (بريميوم- Premium) بسعر عائد يصل إلى نحو 13% يصرف العائد بشكل شهري إلى جانب شهادة بريميوم الثلاثية Premium بمتوسط عائد يصل إلى 13.5% في حالة صرف العائد بشكل شهري، بينما يصل متوسط العائد إلى 14% عند صرف العائد بشكل سنوي، وتبدأ قيمة شراء الشهادتين من 1000 جنيه ومضاعفاتها ويمكن الشراء «أونلاين».

ومن أبرز الشهادات التي يقدمها بنك أبو ظبي التجاري شهادة ادخار «أموالي» التي يقدمها بنك أبو ظبي التجاري، والتي تمتد مدة استحقاقها إلى نحو 3 سنوات بمعدل فائدة 13.75 % عند صرف العائدة كل 3 أشهر، بينما تقل الفائدة لـ13.5% عند صرف العائد بشكل شهري، وتبدأ قيمة الحصول على الشهادة الادخارية من 10 آلاف جنيه فيما فوق.

وأعلن بنك أبو ظبي التجاري أيضا شهادات ادخار «اكسلنسي» الثلاثة بسعر فائدة يصل إلى 14% لمدة 3 سنوات، وتبدأ قيمة شراء الشهادة بـ250 ألف جنيه كحد أدنى، ويمكن من خلال تلك الشهادة الحصول على قرض بضمان الشهادة يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.