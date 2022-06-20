وزير الرياضة: نسابق الزمن لتطوير 1040 مركز شباب في جميع المحافظات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام فعاليات الملتقى الختامى لأنشطة مراكز شباب مصر، والمقام تحت شعار "مراكز شباب من اجل جمهورية جديدة"، والذي نفذه الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، بمشاركة 1000 شباب وفتاة يمثلون 12 محافظة، خلال الفترة من (17-19) يونيو الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية، بحضور الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة وعضو مجلس الشيوخ و السفير ابو بكر صار سفير السنغال لدي مصر والنائبة دينا الهلالي عضو مجلس الشيوخ وقيادات الوزارة وبعض رؤساء الكيانات الشبابية.

الوزير: مراكز الشباب أصبحت متنفسا حقيقيا للأسرة المصرية

أكد وزير الشباب والرياضة، أن الاتحاد العام لمراكز شباب مصر أثبت جدارته خلال الفترة الماضية من خلال تنفيذ عشرات الفعاليات في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وأندية الفتاة والمرأة، الي جانب المسابقات الالكترونية، والتي شارك فيها عشرات الآلاف من شباب مراكز شباب مصر، وذلك تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الوعي لدي شباب مصر في كافة محافظات مصر.

أشار «صبحي» إلي أن مراكز الشباب تمثل مجتمع مصر بكافة طبقاته، كما تمثل شكل وتكوين الشعب المصري في القرية والمدينة والمركز، لافتا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري، مؤكداً أن مراكز الشباب تؤدي دوراً مهماً للغاية في استثمار طاقات الشباب بشكل إيجابي.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن مراكز الشباب قوة كبيرة، ومن منطلق ذلك فإن الدولة المصرية تقوم بدعم هذه المراكز لصالح أبناء مصر وخدمة الأسرة المصرية والمجتمع وكل بيت مصري، موضحاً أنه تم تكثيف البرامج الثقافية وبرامج التنمية الرياضية وتنمية النشء والطلائع بمراكز الشباب.

تطوير 1041 مركز شباب ضمن مبادرة «حياه كريمة»

وتابع أنه يتم حاليا تطوير 1041 مركز شباب ضمن مبادرة "حياه كريمة"، من ضمنها 267 مركزاً جديداً، لافتا إلى أن الوزارة تسابق الزمن من أجل إنجاز هذه الأعمال، منوَّهاً إلي أن تم استحداث نظم اقتصادية واستثمارية لتوفير الموارد والتعاون مع القطاع الخاص.

وكشف وزير الشباب عن أنه على مدى الـ30 سنة الماضية، أنشأت الدولة 41 حمام سباحة، بينما شهدت الأربع سنوات الماضية فقط إنشاء 96 حمام سباحة بمراكز الشباب من خلال الطرح الاستثماري باشراك القطاع الخاص، مشيراً الي سعي الوزارة نحو تطوير مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية، وجعلها مراكز خدمة مجتمعية، تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات إلى مرتادي المركز.

وطالب الدكتور اشرف صبحي مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بإعداد برنامج متكامل للأنشطة الصيفية داخل مراكز الشباب، وإعداد تصور لإقامة معرض للمنتجات الحرفية واليدوية يتم تنظيمه بإستاد القاهرة يضم منتجات مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية.

وخلال كلمته، قدم الدكتور ماجد العزازي الشكر لوزير الشباب والرياضة علي دعمه ورعايته لكافة أنشطة وفعاليات اتحاد مراكز شباب مصر، مشيراً إلي أن الإتحاد قام بجهود كبيرة في رفع وعي الشباب بإنجازات الدولة المصرية والجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلي البرامج التي نفذها الاتحاد لرفع الكفاءة الادارية لكل اعضاء منظومة الادارة في مراكز الشباب، لتحسين الخدمات وتعظيم الموارد لخدمة شباب مصر.