وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان مركز التخاطب بالأحرار

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، مركز التخاطب وصعوبات التعلم بمركز شباب الأحرار، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير لافتتاح عدد من المشروعات بمراكز شباب المحافظة.

وقام وزير الشباب والرياضة بتكريم الفائزين بدوري «حياة كريمة» لطلاب المدارس، حيث فازت بالمركز الأول مدرسة الشهيد إسلام رمضان من قرية طحوريا، وبالمركز الثانى مدرسة المريح الإعدادية بقرية المريح، بينما جاءت بالمركز الثالث مدرسة الحصافة الإعدادية.

مؤسسة «زايد» لأصحاب الهمم

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى مؤسسة «زايد» العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات الشقيقة، على التعاون البناء فى إنشاء 60 مركز للتخاطب على مستوى الجمهورية حتى نهاية عام 2023.

أشار الوزير إلى أهمية الدور الذي تقدمه مراكز التخاطب وصعوبات التعلم، حيث تقدم جلسات علاجية فى التخاطب، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والإدراك والتكامل الحسي لذوى الهمم، تحت إشراف من وزارة الشباب والرياضة ومكتب قادرون باختلاف، ويقوم بالتدريب متخصصون على قدر عالٍ من المهنية وتقدم هذه الخدمات بشكل مجاني.

ويعد مركز التخاطب بالأحرار، إحدى قرى حياة كريمة، المركز الثالث بالقليوبية، وتم إنشاؤه لخدمة ذوي الهمم بمركز وإدارة شبين القناطر والقرى التابعة لها.

لقاء حواري

وكان وزير الشباب والرياضة بدأ زيارته لمحافظة القليوبية، صباح اليوم، بالمشاركة في لقاء حواري مع أبناء المحافظة، بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، و أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، ومحمد الصفتى مدير متابعة مكتب الوزير، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الشباب والرياضة.