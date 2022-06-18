وزير الشباب: «حياة كريمة» أحدثت طفرة في الإنشاءات الرياضية بالقرى

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن البنية الإنشائية الشبابية الرياضية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من القيادة السياسية، حيث يُجرى العمل على رفع كفاءة مراكز الشباب والأندية فى مختلف المحافظات، وتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة بها، مشيراً إلى دور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية لمراكز الشباب بالقرى المدرجة بالمبادرة.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية التي يقوم بها اليوم بمحافظة القليوبية، حيث افتتح مع المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، مركز شباب كفر شبين بعد تطويره ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

برلمان الشباب والطلائع

وبدأ الوزير جولته بالمركز بافتتاح قاعة برلمان مركز شباب كفر شبين، وحضور جزء من فعاليات الجلسة البرلمانية المنعقدة، والتي شهدت تقديم أعضاء برلماني الشباب والطلائع طلبات الإحاطة للتنفيذيين فى مجالات «الصحة، والأمن القومي، والشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلية»، بجانب المشاكل التي تقع في دائرة مراكز وقرى شبين القناطر.

برنامج قادرون باختلاف

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي معرض الأشغال اليدوية لـ«قادرون باختلاف»، والذي نظمه أعضاء مراكز تنمية الإبداع والفنون لمساعدتهم على تنمية مهاراتهم وفتح آفاق جديدة من الأعمال الصغيرة لهم.

واختتم وزير الشباب والرياضة جولته بالمركز، بحضور فعاليات جلسة من جلسات النادي الثقافي، والذي تشرف على تنفيذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وتضمنت مشاركة أعضاء النادى بإلقاء الشعر، والإنشاد الديني.

وأوضح الوزير الحرص على تطوير قيام المشروعات والأنشطة المقدمة للنشء والشباب، والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم ووعيهم بمختلف التحديات من خلال حزمة من البرامج، ومنها مشروع «برلماني الشباب والطلائع»، والتوجيه بفتح قاعات بمراكز الشباب تُخصص لجلسات برلماني الشباب والطلائع لإتاحة الفرصة للشباب للتدريب والتثقيف السياسي.

ومن جانبه، أكد «الهجان»، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم للمبادرة الرئاسية، كونها أحد المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ المشروعات للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي الريف المصري.