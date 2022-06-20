آخرهن داليا إبراهيم.. فنانات يشكون معاناتهن مع التدخين

أثارت الفنانة المُعتزلة داليا إبراهيم، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أبدت معاناتها مع عادة التدخين، ومواجهتها صعوباتٍ بالغة في الإقلاع عنها، مُعربة عن آمالها بالابتعاد عن هذه العادة السيئة.

وقالت داليا إبراهيم، إنّ «التدخين عادة سيئة للغاية، ولا أنصح أحد بها، فأنا أؤذي نفسي بالسجائر، وأحرص على ألا أؤذي المُحيطين بي، وعلى أمل الإقلاع تمامًا».

داليا إبراهيم، ليست الفنانة الأولى التي تشكو من عادة التدخين، أو تتحدث علانية عنها، إذ سبقها عدد من الفنانات، وترصدهن «الوطن» في التقرير التالي:-

شيرين رضا

كشفت شيرين رضا، عن ارتباطها بعادة التدخين، وهي في عمر الـ13، حيث كانت تُدخن دون علم أهلها في ذلك السن، ورغم معاناتها مع الأضرار والمتاعب التي تتسبب فيها السجائر، ومحاولاتها للإقلاع، إلا أنها ترتبط كثيرًا بهذه العادة وتراجعت عن فكرة الإقلاع.

يسرا

ورغم معاناتها مع مرض «الربو»، وشعورها بمتاعب شديدة حال تواجدها في أماكن بها أدخنة شديدة، واعتمادها الدائم على «البخاخة» و«الأكسجين»، إلا أنها تشكُ من عدم قدرتها على الإقلاع عن التدخين، رغم محاولاتها المُتكررة، والتي تأتي بالفشل في كلّ مرة.

نيللي كريم

«أنا مُدخنة للأسف رغم إنّ التدخين مُضر للصحة»، هكذا كشفت نيللي كريم عن علاقتها بالتدخين، حيث قالت «وقفت كتير، لكن لما بكون موجودة في التصوير، قبل كده مشهد صعب أبطل، فكل مشهد بالنسبة لي صعب، ولازم أدخن، مش عارفة النيكوتين بيخليني أركز أكتر.. بعتمد على القهوة والسجائر للأسف.. لكن مشجعش حد وإن شاء الله هبطل».

شيرين صرصار

أرجعت الفنانة شيرين صرصار، أسباب ارتباطها بتدخين السجائر والشيشة، إلى قولها: «مش بعرف أكل ضوافري، مش كل شوية همسك واحد أخنقه واقتله، مش كل شوية همسك كوباية وأكسرها.. يبقى لازم أعمل حاجة أطلع فيها طاقتي، وأركز شوية متكلمش مع حد.. فالتدخين هو اللي بيشغلني».