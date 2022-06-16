شيرين رضا: ملقوش أحسن منى في دكتورة بيطرية لفيلم «مغامرات كوكو»

كشفت الفنانة شيرين رضا عن كواليس مشاركتها في فيلم «مغامرات كوكو» وتفاصيل الشخصية التي تجسدها خلال أحداث الفيلم خلال لقائها في برنامج «trending».

وأعربت شيرين رضا عن سعادتها البالغة بالفيلم، خاصة لأنها من أكبر الداعمين للحيوانات وهذه هي القضية الأساسية والمحور الرئيسي في الفيلم، وكشفت خلال اللقاء عن كواليس العمل: «الفيلم بيتكلم عن الرفق بالحيوان، إزاي نتعامل معاهم وإزاي هم روح وربنا وصانا على الروح دي منأذهاش، وإننا ناخد بالنا منها، ولو جاتلك فرصة إنك تحب حيوان جديد ويحبك هتكسب صديق جديد وده محور أساسي في الفيلم».

شيرين رضا تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم «مغامرات كوكو»

كما أوضحت أنها تؤدي خلال أحداث فيلم «مغامرات كوكو» دور ماجي وهي خريجة كلية العلوم، وطبيبة بيطرية: «لما عملوا الفيلم دا قالوا مينفعش غيري دكتورة بيطرية وخريجة كلية علوم لحبي للحيوانات، وكمان الفيلم هيقدم رسايل كتيرة في عالم الحيوانات، وينفع يتفرج عليه الأطفال لأننا عاملينه جمهور عام».

أبطال فيلم مغامرات كوكو

فيلم مغامرات كوكو سيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق، يقوم ببطولة مجموعة من الفنانين وهم: خالد الصاوي، وبيومي فؤاد، شيرين رضا، منة فضالي، وإيهاب فهمي، محمد أسامة «أوس أوس»، نانسي صلاح، مدير تصوير محمد عزمي، إشراف عام هشام رضا وإسلام مارو، منتج فني مجدي نور، إنتاج ميكرز للإنتاج السينمائي للمنتج عمرو طنطاوي.

وكان المنتج عمرو طنطاوي أعلن عن تحضيره مفاجأة غنائية مع المخرج إسماعيل فاروق للإعلان عن الفيلم خلال الفترة المقبلة، قبل طرحه في دور العرض السينمائية.