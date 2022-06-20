بعد تصريح حسام موافي.. 5 مستشفيات بريطانية تستخدم القرآن في العلاج النفسي

أثار تصريح للدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، إذ قال إن الشخص المتدين أقل عرضة للاكتئاب، وأقل عرضة للإصابة بالمرض النفسي، سواء كان مسلما أو مسيحيا، وسط انقسامات بين مؤيد ومعارض لما أدلى به.

ودعم أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، تصريح الدكتور حسام موافي، مستشهدا في حجته بأن هناك مستشفى للأمراض النفسية والعصبية، تستخدم وسائط مسجل عليها القرآن الكريم، لما يوفره من راحة وتأثير بالنسبة للمرضى النفسيين، بحسب تصريحات تليفزيونية له.

5 مستشفيات تعالج المرضى النفسيين بالقرآن

بحثت «الوطن» عن المستشفى الذي يستخدم وسائط القرآن لعلاج المرضى، فتبين أن هناك 5 مستشفيات في مقاطعة «لانكشاير» بإنجلترا، تعتمد على تشغيل القرآن الكريم فيها، ليسمعه المرضى النفسيين من المسلمين، بحسب تقرير لصحيفة «لانكشاير تليجراف» البريطانية، إذ تلقت المقاطعة تبرعات عبارة عن وسائط محمولة لتشغيل القرآن، لتوفير الراحة النفسية للمرضى المسلمين.

وأوضحت الصحيفة، أن المصاحف الرقمية تم التبرع بها لخمسة مستشفيات في شرق لانكشاير، وهي عبارة عن مشغلات «إم بي 3» محمل عليها مجموعة من الأدعية الإسلامية وتلاوات القرآن.

المرضى يشعرون بالارتياح بسماع المصاحف الرقمية

تحدث جود هاريسون، مدير جناح Reedyford Ward في مستشفى Pendle Community Hospital، عن مدى ارتياح المرضى بعد العثور على المصاحف الرقمية، خلال هذه الظروف غير المسبوقة، موجها الشكرا إلى جميع المشاركين بالتبرع بهذه الأجهزة.

وكان الدكتور حسام موافي، صرح بأنه لاحظ في عيادته الخاصة، بأن «الشخص المؤمن»، مسلم أو مسيحي، يكون أقل عرضة للاكتئاب والمرض النفسي.