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حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر في الجزائر

كتب:

ماهر هنداوي
12:26 م | الإثنين 20 يونيو 2022
حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر في الجزائر

أقام السفير الدكتور مختار وريدة، سفير مصر بالجزائر، حفل عشاء لأفراد الوفد المصري المشارك في أعمال رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالجزائر، على شرف محمد سعفان وزير القوي العاملة، وذلك بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وسفير الكويت بالجزائر السيد حسن رابحي.

وتم خلال حفل العشاء مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الرابطة، وحرص مصر على المشاركة الفاعلة في الاجتماعات العربية.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.