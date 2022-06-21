صرف معاشات يوليو 2022 من ماكينات الصرف الآلي والبنوك بداية الشهر المقبل

يستعد أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش البالغ عددهم 10 ملايين و758 ألفا و226 صاحب معاش ومستفيد، لصرف معاشات شهر يوليو 2022، بدءا من يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، أي بعد 10 أيام من الآن بقيمة إجمالية 22 مليار جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد أو من منافذ شركة فورى ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

لن يتم قطع أي معاش مستحق

وأكد اللواء جمال عوض فى تصريحات صحفية سابقة له، أنه لن يتم قطع أي معاش مستحق حتى ولو انتهت صلاحية بطاقة صرف المعاشات الزرقاء القديمة، لافتا إلى أنه سيتم تنشيطها لإتمام عملية الصرف، مشيرا إلى أنه تم تجهيز كل المقرات التأمينية لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش وتسليمهم بطاقات ميزة وتفعيلها حتى يتمكنوا من الصرف بها فى الشهر التالى، مشيرا إلى أنه فى حالة مرض صاحب المعاش يمكن لأى شخص من أسرته أن يتوجه إلى اقرب مكتب تأمينات وطلب زيارة منزلية له لتغيير بطاقة الصرف الزرقاء القديمة إلى بطاقة ميزة.

زيادة المعاشات صدرت استثنائيا في إبريل بدلا من يوليو

وعن الزيادة السنوية للمعاشات أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه صدرت توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف المعاشات بالزيادة، في شهر إبريل بدلا من يوليو المقبل، مشيرا إلى أنّ هذا القرار كان استثنائيا، وفي العام المقبل 2023 سيتم صرف الزيادة في موعدها من شهر يوليو، وفقا لقانون المعاشات الذى يقر زيادة سنوية في كل عام من شهر يوليو.

لا يوجد زيادة سنوية أخرى في المعاشات هذا العام

ولفت عوض إلى أن الرئيس وجه برفع المعاناة عن المواطنين نتيجة لما شهده العالم من أحداث وتبعات، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما تسبّبت فيه من تضخم عالمي، مشيرا إلى أنه لا يوجد زيادة سنوية أخرى في المعاشات هذا العام، بعد تبكير موعد صرف الزيادة لتكون في أبريل بدلا من يوليو.