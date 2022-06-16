الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 4 مواطنين فلسطينيين، وداهمت عدة منازل بمدينة الخليل الفلسطينية.

مداهمة منطقة وادي السمن

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أفادت مصادر أمنية بأنّ قوات الاحتلال داهمت منطقة وادي السمن بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واعتقلت: عبدالصمد محمد أبورموز، أحمد ياسر الخطيب، وعبدالمعز محمد أبورموز، كما اعتقلت القوات الشاب عيسى نضال ابو غازي، من مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

اعتقالات يومية

يُذكر أنّ الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملات اعتقالات يومية في الضفة الغربية المُحتلة، مستهدفة الشباب الفلسطيني، خاصة الأسرى المُحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.