الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 450 طفلا فلسطينيا في 6 أشهر.. غالبيتهم من القدس

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 450 طفلا فلسطينيا، منهم 353 طفلا من القدس المُحتلة، ويشكلون الغالبية العظمى وما نسبته 78,4% من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال في 2022.

170 طفلًا في السجون

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال ما زال يحتجز في سجونه ومعتقلاته قرابة 170 طفلا، إضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر أبرزهم الأسير أحمد مناصرة.

ولفتت الهيئة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي جعل من اعتقال الأطفال الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، دون مراعاة لصغر سنهم وبراءة طفولتهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن يوفر لهم الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية والإنسانية.

وأكدت أن ذلك بخلاف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، التي جعلت من اعتقال الأطفال الملاذ الأخير، وإن كان ولا بد منه في ظروف طارئة واستثنائية، فليكن لأقصر فترة ممكنة، مؤكدة أن سلطات الاحتلال لم تحترم القواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال والتوقيف، التي تهدف إلى تدمير مستقبلهم وتشويه واقعهم.

ترويع الأطفال

وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال يتعمد اعتقال الأطفال من منازلهم ليلا، وترويعهم وترهيبهم، وأحيانا يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى المدارس، ويزج بهم في السجون والمعتقلات، مشيرة إلى أنّ الاحتلال يحتجزهم في ظروف سيئة ويحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كالحق في العلاج والمحاكمة العادلة ومواصلة التعليم.

وأوضحت أن قوات الاحتلال تعرض الأطفال للعزل الانفرادي ولصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، فتُنتزع الاعترافات منهم بالقوة وتحت وطأة التعذيب والتهديد، ويعرضون على المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي عادة ما تلجأ إلى إصدار أحكام عالية وقاسية.